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На Львівщині через зливи сталися підтоплення – постраждала автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі»

11:59, 10 липня 2025
Львівську область накрили потужні дощі, які призвели до виходу з берегів річок Щирка та Зубра.
На Львівщині через зливи сталися підтоплення – постраждала автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі»
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На Львівщині ліквідовують наслідки негоди. Як вказали у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, у ніч на 10 липня Львівську область накрили потужні дощі, які призвели до виходу з берегів річок Щирка та Зубра. Через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі в селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково постраждала й автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі».

Пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою мотопомп.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. За його словами, є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони.

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