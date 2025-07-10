Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

10 років у квартирі – не гарантія права власності: що не врахувала позивачка

14:23, 10 липня 2025
Користування квартирою та її утримання не є підставою для виникнення права власності за набувальною давністю.
10 років у квартирі – не гарантія права власності: що не врахувала позивачка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителька Хмельницького подала до суду позов з вимогою визнати за нею право власності на квартиру на підставі набувальної давності. Вона запевнила, що з 2009 року відкрито, безперервно користується та володіє помешканням, підтримує його у належному стані, ремонтує, оплачує комунальні послуги. Тоді як власник фактично від нього відмовився.

Хмельницький міськрайонний суд у задоволенні позову відмовив. Вказав, що позивачка не довела добросовісність володіння цим майном, відсутності інших претендентів на нього, а також, що вона отримала його за таких обставин і підстав, які є достатніми для одержання права власності на нього, й дійсно з червня 2009 року безперервно, відкрито та фактично володіє спірною квартирою.

Жінка оскаржила рішення до апеляційного суду й наполягала на задоволенні своїх позовних вимог. Проте Хмельницький апеляційний суд погодився з висновками місцевого суду.

Колегія суддів зауважила, що право власності на нерухоме майно за набувальною давністю виникає лише за одночасної наявності таких умов: існування нерухомого майна; відкритості та безперервності володіння ним без правової підстави; добросовісності заволодіння майном; факту володіння ним упродовж щонайменше десяти років.

«Встановивши, що позивачка достовірно знала про те, що власником квартири, в якій вона проживає, є відповідач, який за життя не відмовлявся від свого права власності на належну частку у майні, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що позивачкою не доведено всіх умов, передбачених статтею 344 ЦК України, необхідних для набуття права власності за набувальною давністю», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Апеляційний суд зауважив, що давність володіння могла вважатися добросовісною, якби позивачка при заволодінні спірною часткою у квартирі не знала і не повинна була знати про відсутність у неї підстав для набуття права власності.

Колегія суддів також вказала, що сплата комунальних платежів, утримання квартири та користування нею не може бути самостійною підставою для виникнення права власності за набувальною давністю.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/34472/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Хмельницький

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.

Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Автоматична перевірка заяви в електронній системі виключає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень через невідповідність цільового призначення – Верховний Суд

Зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України