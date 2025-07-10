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10 лет в квартире – не гарантия права собственности: что не учла истица

14:23, 10 июля 2025
Пользование квартирой и ее содержание не является основанием для возникновения права собственности по приобретательной давности.
10 лет в квартире – не гарантия права собственности: что не учла истица
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Жительница Хмельницкого подала в суд иск с требованием признать за ней право собственности на квартиру на основании приобретательной давности. Она заверила, что с 2009 года открыто, непрерывно пользуется и владеет помещением, поддерживает его в надлежащем состоянии, ремонтирует, оплачивает коммунальные услуги. Тогда как владелец фактически от него отказался.

Хмельницкий горрайонный суд в удовлетворении иска отказал. Указал, что истица не доказала добросовестность владения этим имуществом, отсутствие других претендентов на него, а также, что она получила его при таких обстоятельствах и основаниях, которые являются достаточными для получения права собственности на него, и действительно с июня 2009 года непрерывно, открыто и фактически владеет спорной квартирой.

Женщина обжаловала решение в апелляционный суд и настаивала на удовлетворении своих исковых требований. Однако Хмельницкий апелляционный суд согласился с выводами местного суда.

Коллегия судей отметила, что право собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности возникает только при одновременном наличии следующих условий: существование недвижимого имущества; открытости и непрерывности владения им без правового основания; добросовестности завладения имуществом; факта владения им в течение не менее десяти лет.

«Установив, что истица достоверно знала о том, что владельцем квартиры, в которой она проживает, является ответчик, который при жизни не отказывался от своего права собственности на принадлежащую долю в имуществе, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истицей не доказано всех условий, предусмотренных статьей 344 ГК Украины, необходимых для приобретения права собственности по приобретательной давности», - говорится в постановлении апелляционного суда.

Апелляционный суд отметил, что давность владения могла считаться добросовестной, если бы истица при завладении спорной долей в квартире не знала и не должна была знать об отсутствии у нее оснований для приобретения права собственности.

Коллегия судей также указала, что уплата коммунальных платежей, содержание квартиры и пользование ею не может быть самостоятельным основанием для возникновения права собственности по приобретательной давности.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/34472/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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суд Хмельницкий

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