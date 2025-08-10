Переводчики, историки и бортпроводники — Microsoft составил список профессий, которые скоро исчезнут из-за ИИ

Искусственный интеллект, по прогнозу Microsoft, в ближайшие годы существенно изменит или вытеснит десятки профессий.

Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые, по мнению компании, могут исчезнуть или существенно измениться под влиянием искусственного интеллекта в течение ближайших 3–8 лет. Перечень размещен на официальном сайте корпорации.

В течение девяти месяцев аналитики изучали анонимные диалоги американских пользователей с чат-ботом Copilot, чтобы выяснить, где и как уже применяются нейросети. Исследователи установили, что чаще всего ИИ используется для задач, связанных с языком. Поэтому первой под угрозой исчезновения оказалась профессия переводчика.

На втором месте — историки. Поиск информации, проверка данных и исследование фактов входят в число самых популярных запросов в Copilot. В список Microsoft также попали бортпроводники и стюарды, писатели, продавцы, редакторы, журналисты, хосты, консьержи, веб-разработчики и другие специальности.

В компании отметили, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить этих специалистов, однако значительно изменит их рабочий процесс. Вне зоны риска пока остаются профессии, требующие физического присутствия человека, в частности водители, няни и массажисты.

