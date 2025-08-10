Практика судів
Перекладачі, історики та бортпровідники — Microsoft склав список професій, які скоро зникнуть через ШІ

18:33, 10 серпня 2025
Штучний інтелект, за прогнозом Microsoft, у найближчі роки суттєво змінить або витіснить десятки професій.
Перекладачі, історики та бортпровідники — Microsoft склав список професій, які скоро зникнуть через ШІ
Microsoft оприлюднила список із 40 професій, які, на думку компанії, можуть зникнути або суттєво змінитися під впливом штучного інтелекту протягом найближчих 3–8 років. Перелік опубліковано на офіційному сайті корпорації.

Протягом дев’яти місяців аналітики вивчали анонімні діалоги американських користувачів із чат-ботом Copilot, щоб з’ясувати, де та як уже застосовуються нейромережі. Дослідники встановили, що найчастіше ШІ використовується для завдань, пов’язаних із мовою. Тому першою під загрозою зникнення виявилася професія перекладача.

На другому місці — історики. Пошук інформації, перевірка даних і дослідження фактів входять до найпопулярніших запитів у Copilot. До списку Microsoft також увійшли бортпровідники та стюарди, письменники, продавці, редактори, журналісти, хости, консьєржі, веброзробники та інші спеціальності.

У компанії зазначили, що штучний інтелект не зможе повністю замінити цих фахівців, однак істотно змінить їхній робочий процес. Поза зоною ризику наразі залишаються професії, які потребують фізичної присутності людини, зокрема водії, няні та масажисти.

