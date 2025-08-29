Практика судов
Искусственный интеллект поможет редактировать сообщения в WhatsApp — что известно о новой функции

14:24, 29 августа 2025
Функция Writing Help пригодится, когда нужно быстро подобрать правильные слова или избежать неудачной формулировки.
Искусственный интеллект поможет редактировать сообщения в WhatsApp — что известно о новой функции
Компания Meta представила новую возможность для WhatsApp под названием Writing Help — инструмент, который с помощью искусственного интеллекта совершенствует сообщения перед отправкой. Об этом сообщает AndroidPolice.

Как это работает

Функция позволяет изменять тон сообщения — сделать его более профессиональным, дружеским или даже шутливым. Это пригодится, когда нужно быстро подобрать правильные слова или избежать неудачной формулировки.

Writing Help работает на базе технологии Meta Private Processing, которая, по словам компании, гарантирует приватность: сообщения обрабатываются автоматически, без доступа третьих лиц.

Где уже доступна функция

На старте Writing Help запускают в США и еще нескольких странах, но пока только на английском языке. У пользователей, для которых функция уже доступна, в окне ввода текста появляется иконка карандаша. Writing Help можно использовать как в приватных чатах, так и в групповых.

Meta планирует расширить поддержку других языков и регионов позже в этом году.

Почему это важно

В отличие от iPhone, где подобные инструменты уже интегрированы, большинство Android-смартфонов такой возможности не имеют. Благодаря внедрению Writing Help напрямую в WhatsApp функция станет доступной для миллионов пользователей независимо от модели телефона.

Стоит отметить: Private Processing по умолчанию отключен, и пока пользователь самостоятельно его не активирует, ни одна из AI-функций Meta в WhatsApp работать не будет.

Другие новые возможности

Writing Help — это уже вторая функция на основе искусственного интеллекта, которую Meta добавила в WhatsApp за последние месяцы. В июне компания запустила Message Summaries, что позволяет быстро получить краткое содержание непрочитанных сообщений в групповых чатах.

Meta активно интегрирует Meta AI в WhatsApp, так что в ближайшее время стоит ожидать появления еще большего количества инструментов на базе искусственного интеллекта.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
