Штучний інтелект допоможе редагувати повідомлення у WhatsApp — що відомо про нову функцію

14:24, 29 серпня 2025
Функція Writing Help стане у пригоді, коли потрібно швидко підібрати правильні слова чи уникнути невдалого формулювання.
Компанія Meta представила нову можливість для WhatsApp під назвою Writing Help — інструмент, який за допомогою штучного інтелекту вдосконалює повідомлення перед відправленням. Про це повідомляє АndroidРolice.

Як це працює

Функція дозволяє змінювати тон повідомлення — зробити його більш професійним, дружнім чи навіть жартівливим. Це стане у пригоді, коли потрібно швидко підібрати правильні слова чи уникнути невдалого формулювання.

Writing Help працює на базі технології Meta Private Processing, яка, за словами компанії, гарантує приватність: повідомлення обробляються автоматично, без доступу третіх осіб.

Де вже доступна функція

На старті Writing Help запускають у США та ще кількох країнах, але наразі лише англійською мовою. У користувачів, для яких функція вже доступна, у вікні введення тексту з’являється іконка олівця. Writing Help можна використовувати як у приватних чатах, так і в групових.

Meta планує розширити підтримку інших мов і регіонів пізніше цього року.

Чому це важливо

На відміну від iPhone, де подібні інструменти вже інтегровані, більшість Android-смартфонів такої можливості не мають. Завдяки вбудуванню Writing Help безпосередньо у WhatsApp функція стане доступною для мільйонів користувачів незалежно від моделі телефона.

Варто зауважити: Private Processing за замовчуванням вимкнено, і доки користувач самостійно його не активує, жодна з AI-функцій Meta у WhatsApp не працюватиме.

Інші нові можливості

Writing Help — це вже друга функція на основі штучного інтелекту, яку Meta додала до WhatsApp за останні місяці. У червні компанія запустила Message Summaries, що дозволяє швидко отримати підсумок непрочитаних повідомлень у групових чатах.

Meta активно інтегрує Meta AI у WhatsApp, тож найближчим часом варто очікувати появу ще більшої кількості інструментів на базі штучного інтелекту.

