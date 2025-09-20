Практика судов
В мире создали первый гаджет для «телепатии» — теперь можно общаться без слов

14:07, 20 сентября 2025
Устройство AlterEgo позволяет «общаться мысленно» и выполнять поисковые запросы без смартфона.
В мире создали первый гаджет для «телепатии» — теперь можно общаться без слов
Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) представили революционный гаджет AlterEgo, который позволяет пользователям «общаться мысленно» и выполнять запросы без смартфона. Об этом сообщает The Telegraph.

Как работает AlterEgo

Устройство напоминает слуховой аппарат, который крепится вокруг ушей. Оно считывает микродвижения рта, лица и голосовых связок во время так называемой «тихой речи» и превращает их в слова. Для этого используется технология костной проводимости, а специальное программное обеспечение распознает сигналы.

Разработчики поясняют: устройство не читает мысли напрямую, как это делают другие нейроинтерфейсы, а лишь «озвучивает» те слова, которые пользователь намеренно мысленно артикулирует.

Где можно применять

  • помощь людям с нарушениями речи, например при рассеянном склерозе;
  • бессловесное общение между пользователями;
  • доступ к ИИ или Google-поиску без необходимости доставать смартфон.

Арнав Капур, компьютерный ученый MIT и автор технологии, называет AlterEgo «естественным продолжением человеческого разума» и «силой телепатии, но только для тех мыслей, которыми вы хотите поделиться».

Конкуренция с Neuralink

В отличие от технологий Илона Маска (Neuralink), которые требуют имплантов в мозг и напрямую считывают сигналы нейронов, AlterEgo работает без инвазивного вмешательства.

Система пока достигает точности около 90%, однако требует индивидуальной настройки под каждого пользователя. Разработчики планируют сделать ее универсальной.

Что дальше

AlterEgo стартовал как исследовательский проект MIT еще в 2018 году. В 2025 году его превратили в коммерческий стартап. Разработчики обещают дальнейшее совершенствование технологии и выход на массовый рынок.

