Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

У світі створили перший гаджет для «телепатії»— тепер можна спілкуватися без слів

14:07, 20 вересня 2025
Пристрій AlterEgo дозволяє «спілкуватися подумки» та виконувати пошукові запити без смартфона.
У світі створили перший гаджет для «телепатії»— тепер можна спілкуватися без слів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили революційний гаджет AlterEgo, який дозволяє користувачам «спілкуватися подумки» та виконувати запити без смартфона. Про це повідомляє The Telegraph.

Як працює AlterEgo

Пристрій нагадує слуховий апарат, що кріпиться навколо вух. Він зчитує мікрорухи рота, обличчя та голосових зв’язок під час так званої «тихої мови» й перетворює їх на слова. Для цього використовується технологія кісткової провідності, а спеціальне програмне забезпечення розпізнає сигнали.

Розробники пояснюють: пристрій не читає думки напряму, як це роблять інші нейроінтерфейси, а лише «озвучує» ті слова, які користувач навмисне подумки артикулює.

Де можна застосовувати

  • допомога людям із розладами мовлення, наприклад, при розсіяному склерозі;
  • безсловесне спілкування між користувачами;
  • доступ до ШІ або Google-пошуку без необхідності діставати смартфон.

Арнав Капур, комп’ютерний науковець MIT та автор технології, називає AlterEgo «природним продовженням людського розуму» та «силою телепатії, але лише для тих думок, якими ви хочете поділитися».

Конкуренція з Neuralink

На відміну від технологій Ілона Маска (Neuralink), які потребують імплантів у мозок і безпосередньо зчитують сигнали нейронів, AlterEgo працює без інвазивного втручання.

Система наразі досягає точності близько 90%, проте потребує індивідуального налаштування під кожного користувача. Розробники планують зробити її універсальною.

Що далі

AlterEgo стартував як дослідницький проект MIT ще у 2018 році. У 2025 році його перетворили на комерційний стартап. Розробники обіцяють подальше вдосконалення технології та вихід на масовий ринок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду