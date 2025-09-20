У світі створили перший гаджет для «телепатії»— тепер можна спілкуватися без слів

Пристрій AlterEgo дозволяє «спілкуватися подумки» та виконувати пошукові запити без смартфона.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили революційний гаджет AlterEgo, який дозволяє користувачам «спілкуватися подумки» та виконувати запити без смартфона. Про це повідомляє The Telegraph.

Як працює AlterEgo

Пристрій нагадує слуховий апарат, що кріпиться навколо вух. Він зчитує мікрорухи рота, обличчя та голосових зв’язок під час так званої «тихої мови» й перетворює їх на слова. Для цього використовується технологія кісткової провідності, а спеціальне програмне забезпечення розпізнає сигнали.

Розробники пояснюють: пристрій не читає думки напряму, як це роблять інші нейроінтерфейси, а лише «озвучує» ті слова, які користувач навмисне подумки артикулює.

Де можна застосовувати

допомога людям із розладами мовлення, наприклад, при розсіяному склерозі;

безсловесне спілкування між користувачами;

доступ до ШІ або Google-пошуку без необхідності діставати смартфон.

Арнав Капур, комп’ютерний науковець MIT та автор технології, називає AlterEgo «природним продовженням людського розуму» та «силою телепатії, але лише для тих думок, якими ви хочете поділитися».

Конкуренція з Neuralink

На відміну від технологій Ілона Маска (Neuralink), які потребують імплантів у мозок і безпосередньо зчитують сигнали нейронів, AlterEgo працює без інвазивного втручання.

Система наразі досягає точності близько 90%, проте потребує індивідуального налаштування під кожного користувача. Розробники планують зробити її універсальною.

Що далі

AlterEgo стартував як дослідницький проект MIT ще у 2018 році. У 2025 році його перетворили на комерційний стартап. Розробники обіцяють подальше вдосконалення технології та вихід на масовий ринок.

