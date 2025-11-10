Справка о получении или неполучении социальной помощи — как ее получить

Порядок получения справки о получении или неполучении социальной помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Справка о получении или неполучении того или иного вида социальной помощи выдается территориальным органом Пенсионного фонда на основании личного обращения гражданина или его законного представителя.

Пенсионный фонд напомнил, как подать заявление.

При обращении необходимо предъявить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращается не сам заявитель).

Где получить справку:

Контакты сервисных центров Пенсионного фонда Украины можно найти по ссылке – здесь.

Способ получения:

Справка может быть:

выдана непосредственно во время обращения (в тот же день);

отправлена почтой или электронной почтой;

получена через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Важно:

Если справка направляется по электронной почте, она предоставляется в зашифрованном виде с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии сертификата шифрования заявителя).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.