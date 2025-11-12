На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года: какие последствия для Земли

В ночь на 11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года класса X5.16, которая вызвала серьезные геомагнитные всплески на Земле.

Фото: NOAA Space Weather Prediction Center

На Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года, в результате чего зафиксированы сильные магнитные бури и сбои в радиосвязи в Африке и Европе, сообщает space.com.

"Извержение класса X5.1 стало самой мощной солнечной вспышкой 2025 года, и Земля оказалась на линии удара. Явление произошло в ночь на 11 ноября. Взрыв вызвал сильные сбои в радиосвязи в Африке и Европе, нарушив высокочастотную радиосвязь на освещенной солнцем стороне Земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что извержение повлекло за собой выброс рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения в сторону Земли, ионизируя верхние слои атмосферы и вызывая масштабное ухудшение радиосигналов и мощные магнитные бури.

Источник фото: space.com

