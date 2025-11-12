На Сонці стався найпотужніший спалах 2025 року: які наслідки для Землі

В ніч на 11 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах 2025 року класу X5.16, який викликав серйозні геомагнітні збурення на Землі.

Фото: NOAA Space Weather Prediction Center

На Сонці стався найпотужніший спалах 2025 року, внаслідок чого зафіксовані сильні магнітні бурі та збої в радіозв'язку в Африці та Європі, повідомляє space.com.

"Виверження класу X5.1 стало найпотужнішим сонячним спалахом 2025 року, і Земля опинилася на лінії удару.

Явище сталося в ніч на 11 листопада. Вибух спричинив сильні збої в радіозв'язку в Африці та Європі, порушивши високочастотний радіозв'язок на освітленій сонцем стороні Землі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виверження спричинило викид рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання в бік Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери і викликаючи масштабне погіршення радіосигналів та потужні магнітні бурі.

Джерело фото: space.com

