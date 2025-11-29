30 ноября отключений света вечером будет больше всего — Укрэнерго

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объёмом от 0,5 до 3 очередей (с максимальным уровнем ограничений в вечерние часы).

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак по энергообъектам.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — посоветовали в компании.

