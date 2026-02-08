Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ — кто имеет право и куда обращаться
Для людей, которые отапливают жилье твердым топливом без централизованного отопления, газа или электроотопления, предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого топлива и сжиженного газа. При этом жилищная субсидия одновременно может предоставляться и на жилищно-коммунальные услуги (электроэнергию, газоснабжение для приготовления пищи, водоснабжение, вывоз мусора и т. д.). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.
Как назначается и рассчитывается субсидия
Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год по личному обращению граждан. При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.
Важно отметить, что назначение жилищной субсидии на твердое топливо осуществляется с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства, однако минимальная норма твердого топлива — 2 тонны в год.
Субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива могут получить:
как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые легально проживают в Украине.
Помощь назначается в случаях:
если отсутствует централизованное отопление;
если не используется газ или электроэнергия для обогрева.
Куда обращаться?
лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, сельский/поселковый или городской совет, ЦНАП;
онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, вебсайт Минсоцполитики, портал «Дія».
Документы для назначения субсидии:
заявление (установленного образца);
декларация (установленного образца);
договор найма (аренды) жилья (при наличии);
копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
справка о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе Украины и Пенсионном фонде Украины).
