Субсидия на твердое топливо и сжиженный газ — кто имеет право и куда обращаться

10:55, 8 февраля 2026
Назначение субсидии на твердое топливо осуществляется с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год.
Фото: ukrainianwall.com
Для людей, которые отапливают жилье твердым топливом без централизованного отопления, газа или электроотопления, предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого топлива и сжиженного газа. При этом жилищная субсидия одновременно может предоставляться и на жилищно-коммунальные услуги (электроэнергию, газоснабжение для приготовления пищи, водоснабжение, вывоз мусора и т. д.). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Как назначается и рассчитывается субсидия

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год по личному обращению граждан. При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.

Важно отметить, что назначение жилищной субсидии на твердое топливо осуществляется с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства, однако минимальная норма твердого топлива — 2 тонны в год.

Субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива могут получить:

как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые легально проживают в Украине.

Помощь назначается в случаях:

если отсутствует централизованное отопление;

если не используется газ или электроэнергия для обогрева.

Куда обращаться?

лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, сельский/поселковый или городской совет, ЦНАП;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, вебсайт Минсоцполитики, портал «Дія».

Документы для назначения субсидии:

заявление (установленного образца);

декларация (установленного образца);

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справка о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе Украины и Пенсионном фонде Украины).

