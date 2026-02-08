  1. Суспільство

Субсидія на тверде паливо та скраплений газ — хто має право та куди звертатися

10:55, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Призначення субсидії на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік.
Субсидія на тверде паливо та скраплений газ — хто має право та куди звертатися
Фото: ukrainianwall.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для людей, які опалюють житло твердим паливом без централізованого опалення, газу чи електроопалення, передбачено житлову субсидію на придбання твердого, рідкого палива та скрапленого газу, при цьому житлову субсидію одночасно може бути надано і на житлово-комунальні послуги (електроенергію, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття тощо). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як призначається і розраховується субсидія

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

Важливо зазначити, що призначення житлової субсидії на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства, проте мінімальна норма твердого палива ‒ 2 тонни на рік.

Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива можуть отримати:

як українці, так і іноземці та люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

Допомогу призначають у випадках:

- якщо немає централізованого опалення;

- якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Куди звертатися?

- особисто ‒ до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської/селищної та міської ради, ЦНАПу;

- онлайн ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, вебсайт Мінсоцполітики, портал “Дія”.

Документи для призначення субсидії

- заява (встановленого зразка);

- декларація (встановленого зразка);

- договір наймання оренди житла (за наявності);

- копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі України, Пенсійному фонді України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]