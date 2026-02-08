  1. Общество

Похолодает до −18: Украину накроет новая волна морозов

14:49, 8 февраля 2026
В Киеве прогнозируется снижение температуры до −16 градусов.
В понедельник, 9 февраля, прогнозируется существенное понижение температуры. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В большинстве западных, южных и восточных областей — небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Ночью прогнозируется до 13–18° мороза, днем — 7–12° мороза; в Прикарпатье, на юге и юго-востоке страны ночью 9–14° мороза, днем 3–8° мороза; в Закарпатье ночью около 0°, днем 1–6° тепла.

В Киеве прогнозируется снижение температуры: ночью 14–16° мороза, днем 8–10° мороза.

Жителей столицы и области также предупредили, что завтра на дорогах будет гололедица.

«Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта», — заявил Украинский гидрометеорологический центр.

прогноз погоды погода

