  1. Суспільство

Похолодає до -18: Україну накриє нова хвиля морозів

14:49, 8 лютого 2026
У Києві прогнозується зниження температури до -16 градусів.
У понеділок, 9 лютого, прогнозується суттєве зниження температури. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозується до 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві прогнозується зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу.

Жителів столиці та області також попередили, що завтра на дорогах буде ожеледиця.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», - заявив Український гідрометеорологічний центр.

прогноз погоди погода

