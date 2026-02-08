Похолодає до -18: Україну накриє нова хвиля морозів

У Києві прогнозується зниження температури до -16 градусів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 9 лютого, прогнозується суттєве зниження температури. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозується до 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві прогнозується зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу.

Жителів столиці та області також попередили, що завтра на дорогах буде ожеледиця.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», - заявив Український гідрометеорологічний центр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.