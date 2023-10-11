Тернопольский городской совет выставил на продажу танк, фото

Танк еще в 1944 году выпуска и без силовой установки и навесного оборудования.

Источник фото: prozorro.sale

Управление учета и контроля за использованием коммунального имущества Тернопольского городского совета выставило на продажу корпус танка. Соответствующее объявление опубликовали на сайте prozorro.

Танк Т-34 1944 году выпуска. Его реконструировали, поэтому сейчас он без силовой установки и навесного оборудования.

Начальная цена – 872 210 грн.

Источник фото: prozorro.sale

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