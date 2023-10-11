Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В Украине

Освящал технику оккупантов и оправдывал агрессию рф: сообщено о подозрении священнику УПЦ МП

17:29, 11 октября 2023
Настоятель одного из храмов в Харьковской области активно поддерживал действия страны-агрессора.
Освящал технику оккупантов и оправдывал агрессию рф: сообщено о подозрении священнику УПЦ МП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении священнику УПЦ (МП) в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ активно поддерживал действия страны-агрессора.

«В конце июля 2022 года в оккупированном пгт Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводилось местными представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Именно там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей из россии и освящал военную автомобильную технику оккупантов», - сказано в сообщении.

Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие» для последующего обнародования на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины протоиерей вместе с семьей сбежал на территорию россии, где он является настоятелем одной из русских церквей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики