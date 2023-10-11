Освящал технику оккупантов и оправдывал агрессию рф: сообщено о подозрении священнику УПЦ МП

Настоятель одного из храмов в Харьковской области активно поддерживал действия страны-агрессора.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении священнику УПЦ (МП) в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ активно поддерживал действия страны-агрессора.

«В конце июля 2022 года в оккупированном пгт Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводилось местными представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Именно там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей из россии и освящал военную автомобильную технику оккупантов», - сказано в сообщении.

Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие» для последующего обнародования на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины протоиерей вместе с семьей сбежал на территорию россии, где он является настоятелем одной из русских церквей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.