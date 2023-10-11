Освячував техніку окупантів та виправдовував агресію рф: повідомлено про підозру священнику УПЦ МП

Настоятель одного із храмів на Харківщині активно підтримував дії країни-агресора.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру священнику УПЦ (МП) у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) активно підтримував дії країни-агресора.

«Наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників зс рф та освячував військову автомобільну техніку окупантів», - сказано у повідомленні.

Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію рф, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.

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