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Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно

14:25, 17 июня 2024
Офис Президента и международные партнеры настаивают на том, чтобы съезд судей состоялся осенью 2024 года.
Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно
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Новый ХХ съезд судей запланирован на март 2025 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», в Совете судей Украины идут дискуссии о дате проведения очередного съезда судей.

В повестке дня работы Съезда – избрание судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, избрание членов Высшего совета правосудия и переизбрание состава Совета судей Украины.

Напомним, что 2 мая Совещательная группа экспертов определила список кандидатов на одну из вакантных должностей судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей – победителями конкурса стали судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Кроме того, в марте 2025 года истекает срок пребывания на должностях у двух членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей – Виталия Салихова и Инны Плахтий.

Также следует отметить, что действующий состав Совета судей Украины был избран еще в марте 2021 года, то есть более трех лет назад.

Таким образом, Съезд судей должен избрать по своей квоте судей КСУ, членов ВСП и переизбрать состав Совета судей.

Кроме того, продолжается конкурсный отбор на должности еще двух судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей. Впрочем, конкурсы на две указанные вакантные должности судей КСУ пока находятся на начальной стадии.

Вместе с тем, как стало известно «Судебно-юридической газете», послы стран G7 и Офис Президента уже высказали пожелание, чтобы съезд судей состоялся как можно скорее, желательно осенью 2024 года. В Офисе Президента считают, что скорейшее назначение судьи или судей КСУ по квоте Съезда судей позволит Украине более респектабельно выглядеть в глазах международных партнеров Украины и позволит отчитаться в успехах судебной реформы в Украине.

В Совете судей Украины относительно вопроса определения даты съезда пока что продолжаются дискуссии, поскольку проводить съезд судей ради избрания только одного судьи КСУ члены Совета судей считают нецелесообразным, поскольку отбор делегатов на съезд судей и организация работы самого съезда нуждаются в немалом количестве времени и определенных финансовых расходах.

Таким образом, может быть предложен компромиссный вариант – проведение съезда судей в два этапа.

Первый этап может состояться осенью, во время которого делегаты съезда смогут избрать судью КСУ. А во время второго этапа – в марте 2025 года, делегаты будут выбирать еще двух судей КСУ, двух членов Совета правосудия и переизберут состав Совета судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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