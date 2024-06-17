В Одессе представили новейший морской дрон для разведки и патрулирования

В Одессе на форуме Black Sea Security Forum 2024 презентовали морской дрон Stalker 5.0 стоимостью около 60 тысяч евро.

Источник фото: OdessaDumskayaNet

На международном форуме по безопасности Black Sea Security Forum 2024 в Одессе был представлен новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Стоимость одного такого беспилотника составляет около 60 тысяч евро, сообщает «Думская».

Безэкипажный катер, длина которого составляет 5 метров, а ширина - 1,2 метра, способен развивать скорость более 40 узлов (около 75 км/ч). Его крейсерская скорость составляет 30 узлов (55 км/ч).

Stalker 5.0, выполненный из черного глянцевого пластика, стал символом новых политических решений и асимметричной морской мощи Украины. Катер привлекал всеобщее внимание на форуме.

Этот беспилотник имеет специальный отсек для доставки воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов на острова или побережье, где находятся украинские Силы обороны. Также его можно использовать для разведки и патрулирования побережья в морских и речных приграничных районах.

Stalker 5.0 оснащен бензиновым двигателем мощностью 60 лошадиных сил, который обеспечивает ему высокую скорость. Дрон имеет систему видеосвязи и управления на основе Starlink, что позволяет эффективно выполнять свои задачи.

Источник фото: OdessaDumskayaNet

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