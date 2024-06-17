В Одесі представили новітній морський дрон для розвідки і патрулювання

В Одесі на форумі Black Sea Security Forum 2024презентували морський дрон Stalker 5.0 вартістю близько 60 тисяч євро.

Джерело фото:OdessaDumskayaNet

На міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum 2024 в Одесі було презентовано новітній український морський дрон Stalker 5.0. Вартість одного такого безпілотника складає близько 60 тисяч євро, повідомляє «Думская».

Безекіпажний катер, довжина якого становить 5 метрів, а ширина — 1,2 метра, здатен розвивати швидкість понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Його крейсерська швидкість складає 30 вузлів (55 км/год).

Stalker 5.0, виконаний з чорного глянцевого пластику, став символом нових політичних рішень і асиметричної морської могутності України. Катер привертав загальну увагу на форумі.

Цей безпілотник має спеціальний відсік для доставки води, продовольства, військового спорядження та інших вантажів на острови або узбережжя, де знаходяться українські Сили оборони. Також його можна використовувати для розвідки і патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

Stalker 5.0 оснащений бензиновим двигуном потужністю 60 кінських сил, який забезпечує йому високу швидкість. Дрон має систему відеозв'язку та управління на основі Starlink, що дозволяє ефективно виконувати свої завдання.

Джерело фото:OdessaDumskayaNet

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