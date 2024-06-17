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Новий з’їзд суддів заплановано на березень 2025 року, але є нюанси: що відомо

14:25, 17 червня 2024
Офіс Президента та міжнародні партнери наполягають, щоб з’їзд суддів відбувся восени 2024 року.
Новий з’їзд суддів заплановано на березень 2025 року, але є нюанси: що відомо
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Новий ХХ з’їзд суддів попередньо заплановано на березень 2025 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», у Раді суддів України наразі тривають дискусії щодо дати проведення чергового з’їзду суддів.

У порядку денному роботи З’їзду – обрання суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів, обрання членів Вищої ради правосуддя та переобрання складу Ради суддів України. 

Нагадаємо, що 2 травня Дорадча група експертів визначила список кандидатів на одну з вакантних посад суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів – переможцями конкурсу стали судді Верховного Суду Алла Олійник і Олександра Яновська.

Крім того, у березні 2025 року спливає термін перебування на посадах у двох членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів – Віталія Саліхова та Інни Плахтій.

Також слід зазначити, що діючий склад Ради суддів України було обрано ще у березні 2021 року, тобто більш ніж три року тому.

Відтак, З’їзд суддів має обрати по своїй квоті суддів КСУ, членів ВРП та переобрати склад РСУ.

Крім того, наразі триває конкурсний відбір на посади ще двох суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів. Втім, конкурси на дві вказані вакантні посади суддів КСУ поки що знаходяться на початковій стадії.

Разом з тим, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», посли країн G7 та Офіс Президента вже висловили побажання, щоб з’їзд суддів відбувся як можна скоріше, бажано восени 2024 року. У Офісі Президента вважають, що якнайшвидше призначення судді або суддів КСУ по квоті З’їзду суддів дозволить Україні більш респектабельно виглядати в очах міжнародних партнерів України та дасть можливість прозвітувати про успіхи судової реформи в Україні.

У Раді суддів України з питання визначення дати з’їзду поки що тривають дискусії, оскільки проводити з’їзд суддів заради обрання лише одного судді КСУ члени РСУ вважають недоцільним, оскільки відбір делегатів на з’їзд суддів та організація роботи самого з’їзду потребують чималого часу і певних фінансових розходів.

Відтак, може бути запропоновано компромісний варіант – провести з’їзд суддів у два етапи.

Перший етап може відбутися восени, під час якого делегати з’їзду зможуть обрати суддю КСУ. А під час другого етапу – у березні 2025 року, делегати будуть обирати ще двох суддів КСУ, двох членів Ради правосуддя та переоберуть склад РСУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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