Верховной Раде предлагают расширить перечень руководителей органов дознания

В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию порядка осуществления дознания и судебного разбирательства уголовных проступков 11365. Автором выступает народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк.
Как отмечает автор, с 1 июля 2020 года в Украине в соответствии с положениями законов от
22 ноября 2018 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» №2617-VIII и от 17 июня 2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» №720-IX, введен институт досудебного расследования уголовных проступков (дознание).
Однако, при практическом применении положений указанных законодательных актов, выявлен ряд проблемных вопросов, которые не были решены при принятии вышеуказанных Законов и решение которых возможно путем внесения изменений в соответствующие нормы УПК.
Так, в частности, в органах Национальной полиции, подразделения дознания которых расследуют больше уголовных проступков, организационно-штатная структура предусматривает, среди прочих, должность заместителя начальника подразделения дознания. Однако, в отличие от руководителя подразделения (руководителя органа дознания) и дознавателя, процессуальные полномочия которых определены, процессуальная роль заместителя руководителя подразделения дознания не определена.
Также действующими нормами УПК не предусмотрена возможность проведения досудебного расследования группой дознавателей, а также право на дознание руководителем органа дознания, пользуясь при этом полномочиями дознавателя.
Нуждается в усовершенствовании вопрос сроков досудебного расследования уголовных проступков со дня уведомления лицо о подозрении, поскольку на практике такого срока окончания дознания как 72 часа, особенно учитывая введенный в Украине правовой режим военного положения, объективно недостаточно, а продления сроков до 20 дней или до одного месяца возможно только при наступлении определенных законодательно определенных условий.
Несмотря на положения статьи 300 УПК, которыми определено, что при досудебном расследовании уголовных проступков разрешается выполнять все следственные (розыскные) действия, отдельные прокуроры и судьи не поддерживают проекты ходатайств дознавателей об их проведении, мотивируя свое решение тем, что соответствующие статьи уголовного процессуального закона не предусматривают возможность обращения в суд с такими ходатайствами дознавателя, а только следователя и прокурора.
Также действующие процессуальные нормы, определяющие основания задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного проступка, имеют в своей правовой конструкции отсылочные нормы к статье УПК, определяющей порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления. Соответственно, имеет место конкуренция этих правовых норм, что усложняет практическое применение такой процессуальной меры как временное задержание лица, подозреваемого в совершении уголовного проступка.
Внесение процессуальных изменений требуют нормы об особенностях окончания дознания.
Нуждается в совершенствовании порядок судебного производства по уголовным проступкам, в которых обвиняемое лицо не возражает против рассмотрения обвинительного акта в упрощенном производстве при его отсутствии.
Итак, предлагается внести изменения в УПК в соответствии с которыми:
Прокурор обязан не позднее трех дней после получения обвинительного акта или ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера и материалов дознания, совершить одно из указанных действий:
1) утвердить обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или составить новый обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или об освобождении лица от уголовной ответственности;
2) вернуть дознавателю уголовное производство с письменными указаниями о проведении процессуальных действий с одновременным продлением, при необходимости, срока дознания, в пределах сроков досудебного расследования, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 219 УПК;
3) принять решение о закрытии уголовного производства с внесением сведений об отмене сообщения о подозрении в совершении уголовного проступка;
4) при наличии признаков преступления направить уголовное производство для проведения досудебного следствия;
Автор: Наталя Мамченко
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