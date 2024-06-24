Верховной Раде предлагают расширить перечень руководителей органов дознания

Автор законопроекта отмечает, что, несмотря на нормы УПК, которыми определено, что в ходе досудебного расследования уголовных проступков разрешается выполнять все следственные действия, отдельные прокуроры и судьи не поддерживают проекты ходатайств дознавателей об их проведении, мотивируя тем, что УПК не предусматривает возможность обращения в суд с такими ходатайствами дознавателя, а только следователя и прокурора.

В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию порядка осуществления дознания и судебного разбирательства уголовных проступков 11365. Автором выступает народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк.

Как отмечает автор, с 1 июля 2020 года в Украине в соответствии с положениями законов от

22 ноября 2018 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» №2617-VIII и от 17 июня 2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» №720-IX, введен институт досудебного расследования уголовных проступков (дознание).

Однако, при практическом применении положений указанных законодательных актов, выявлен ряд проблемных вопросов, которые не были решены при принятии вышеуказанных Законов и решение которых возможно путем внесения изменений в соответствующие нормы УПК.

Так, в частности, в органах Национальной полиции, подразделения дознания которых расследуют больше уголовных проступков, организационно-штатная структура предусматривает, среди прочих, должность заместителя начальника подразделения дознания. Однако, в отличие от руководителя подразделения (руководителя органа дознания) и дознавателя, процессуальные полномочия которых определены, процессуальная роль заместителя руководителя подразделения дознания не определена.

Также действующими нормами УПК не предусмотрена возможность проведения досудебного расследования группой дознавателей, а также право на дознание руководителем органа дознания, пользуясь при этом полномочиями дознавателя.

Нуждается в усовершенствовании вопрос сроков досудебного расследования уголовных проступков со дня уведомления лицо о подозрении, поскольку на практике такого срока окончания дознания как 72 часа, особенно учитывая введенный в Украине правовой режим военного положения, объективно недостаточно, а продления сроков до 20 дней или до одного месяца возможно только при наступлении определенных законодательно определенных условий.

Несмотря на положения статьи 300 УПК, которыми определено, что при досудебном расследовании уголовных проступков разрешается выполнять все следственные (розыскные) действия, отдельные прокуроры и судьи не поддерживают проекты ходатайств дознавателей об их проведении, мотивируя свое решение тем, что соответствующие статьи уголовного процессуального закона не предусматривают возможность обращения в суд с такими ходатайствами дознавателя, а только следователя и прокурора.

Также действующие процессуальные нормы, определяющие основания задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного проступка, имеют в своей правовой конструкции отсылочные нормы к статье УПК, определяющей порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления. Соответственно, имеет место конкуренция этих правовых норм, что усложняет практическое применение такой процессуальной меры как временное задержание лица, подозреваемого в совершении уголовного проступка.

Внесение процессуальных изменений требуют нормы об особенностях окончания дознания.

Нуждается в совершенствовании порядок судебного производства по уголовным проступкам, в которых обвиняемое лицо не возражает против рассмотрения обвинительного акта в упрощенном производстве при его отсутствии.

Итак, предлагается внести изменения в УПК в соответствии с которыми:

изменениями п. 7-1 части 1 статьи 3 расширить перечень руководителей органов дознания дополнив его должностями заместителей начальников подразделений дознания органа Национальной полиции, органа безопасности, органа Бюро экономической безопасности Украины, органа Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро;

в статье 38 предусматривается возможность проведения досудебного расследования группой дознавателей;

дополнениями в статье 39-1 руководитель органа дознания уполномочивается определять старшего группы дознавателей, приобретает право осуществлять дознание, пользуясь полномочиями дознавателя, и наделяется обязанностью выполнять указания прокурора, в случае личного проведения дознания;

изменениями в статью 40-1 дознаватель вступает в обязанность выполнять указания, в том числе руководителя органа дознания, не противоречащие указаниям прокурора, предоставленные в письменном виде;

изменениями в статью 219 предусматривается внесение изменений в сроки дознания, а именно, что со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка дознание быть закончено в течение одного месяца. Указанный срок может быть продлен, но в целом не превышать двух месяцев;

ч. 1 статьи 298-2 УПК предлагается изложить в новой редакции без отсылочных норм права и уточнить основания задержания лица, а именно:

лицо застали во время совершения уголовного проступка или непосредственно после совершения уголовного проступка;

очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия указывают на то, что именно это лицо совершило уголовный проступок.

Лицо также может быть задержано, если лицо, совершившее уголовный проступок уклоняется от органов досудебного расследования или суда;

изложить части 1 и 2 статью 301 УПК в новой редакции где предусмотреть, что признав собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или освобождении от уголовной ответственности1, дознаватель с учетом положений 291, 292 УПК составляет обвинительный акт или ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера и направляет его вместе со всеми собранными материалами прокурору.

Прокурор обязан не позднее трех дней после получения обвинительного акта или ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера и материалов дознания, совершить одно из указанных действий:

1) утвердить обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или составить новый обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или об освобождении лица от уголовной ответственности;

2) вернуть дознавателю уголовное производство с письменными указаниями о проведении процессуальных действий с одновременным продлением, при необходимости, срока дознания, в пределах сроков досудебного расследования, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 219 УПК;

3) принять решение о закрытии уголовного производства с внесением сведений об отмене сообщения о подозрении в совершении уголовного проступка;

4) при наличии признаков преступления направить уголовное производство для проведения досудебного следствия;

дополнить соответствующие положения статей УПК, регламентирующих проведение следственных (розыскных) и процессуальных действий после слова «следователь» словом «дознаватель»;

изложить статью 381 УПК в новой редакции, в которой предусмотрено, что суд, получив обвинительный акт, в 5-дневный срок назначает подготовительное судебное заседание, в котором вправе проверить факт предоставления обвиняемым согласия по рассмотрению обвинительного акта в упрощенном производстве в его отсутствие.

Автор: Наталя Мамченко

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