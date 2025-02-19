Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Лицо нельзя привлечь за уклонение от уплаты налогов по статье 212 УК, если отсутствует налоговое уведомление-решение на основании проверки ГНС

07:50, 19 февраля 2025
Установление нарушения налогового законодательства должно подтверждаться исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным Государственной налоговой службой по результатам налоговой проверки.
Лицо нельзя привлечь за уклонение от уплаты налогов по статье 212 УК, если отсутствует налоговое уведомление-решение на основании проверки ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Применение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в соответствии со статьей 212 УК возможно только при условии доказывания умысла и фактической неуплаты налоговых обязательств.

При этом важным элементом такого правонарушения является установление нарушения налогового законодательства, подтверждаемого исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным по результатам налоговой проверки.

Как отмечают в своем блоге старший юрист и советник АО EQUITY Илона Милостивая и Максим Салий, единственным надлежащим доказательством факта наличия налоговой задолженности является согласованное налоговое уведомление-решение, принятое на основании акта проверки, которое может быть вынесено исключительно Государственной налоговой службой Украины. Отсутствие такого решения делает невозможным привлечение лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Так, по содержанию ст. 212 УК Украины ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке и зачисляемых в бюджеты или государственные целевые фонды, наступает только в случае, если это деяние совершено умышленно.

То есть, уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 212 УК Украины является уголовным правонарушением с материальным составом, для которого обязательно наступление общественно опасных последствий в виде фактического непоступления в бюджеты или государственные целевые фонды средств.

Указанной статьей предусмотрена уголовная ответственность не за сам факт неуплаты в установленный срок налогов, сборов, других обязательных платежей, а за умышленное уклонение от их уплаты.

Вместе с тем, согласно пункту 1.1 статьи 1 Налогового кодекса Украины, Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, обязанности и обязанности контролирующих органов, сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

То есть отношения, являющиеся объектом преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Украины, регулирует исключительно Налоговый кодекс Украины.

Налоговый контроль осуществляется органами, указанными в статье 41 НК Украины, в пределах полномочий, установленных НК Украины.

Следовательно, налоговый контроль в Украине осуществляют исключительно вышеназванные органы и другие органы налогового контроля законодательством Украины не предусмотрены.

Кроме того, в пункте 61.3. статьи 61 Налогового кодекса Украины прямо установлен запрет органам Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, прокуратуры, другим правоохранительным органам и их должностным (должностным) лицам участвовать в проверках, проводимых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения. Детальнее читайте в блоге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

Бессрочные командировки судей в другие суды будут прекращаться без их согласия и с одновременной новой командировкой в другой суд – ВСП утвердила изменения

Процедура прекращения командировки угрожает не всем судьям, а преимущественно работающим в судах с небольшой нагрузкой.

Лицо нельзя привлечь за уклонение от уплаты налогов по статье 212 УК, если отсутствует налоговое уведомление-решение на основании проверки ГНС

Установление нарушения налогового законодательства должно подтверждаться исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным Государственной налоговой службой по результатам налоговой проверки.

Должна ли ВККС зачислить стаж в должности помощника судьи к стажу научной работы, если он имеет научную степень — позиция Большой Палаты Верховного Суда

Кандидат на должность судьи считал, что его работа в должности помощника судьи относится к стажу научной работы, поскольку эта должность по специальности относится к группе специальностей отрасли науки, из которой ему присуждена научная степень, а сама должность помощника судьи относится к должностям работников аппарата суда.

«Вывод ВККС не заслуживает внимания» — Высший совет правосудия отказался увольнять судью после квалификационного оценивания

Совет правосудия отметил, что ВККС и ОСД не наделены полномочиями устанавливать или оценивать обстоятельства судебных дел, а также проверять законность и обоснованность судебных решений .

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва