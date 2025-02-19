Лицо нельзя привлечь за уклонение от уплаты налогов по статье 212 УК, если отсутствует налоговое уведомление-решение на основании проверки ГНС

Установление нарушения налогового законодательства должно подтверждаться исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным Государственной налоговой службой по результатам налоговой проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Применение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в соответствии со статьей 212 УК возможно только при условии доказывания умысла и фактической неуплаты налоговых обязательств.

При этом важным элементом такого правонарушения является установление нарушения налогового законодательства, подтверждаемого исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным по результатам налоговой проверки.

Как отмечают в своем блоге старший юрист и советник АО EQUITY Илона Милостивая и Максим Салий, единственным надлежащим доказательством факта наличия налоговой задолженности является согласованное налоговое уведомление-решение, принятое на основании акта проверки, которое может быть вынесено исключительно Государственной налоговой службой Украины. Отсутствие такого решения делает невозможным привлечение лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Так, по содержанию ст. 212 УК Украины ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке и зачисляемых в бюджеты или государственные целевые фонды, наступает только в случае, если это деяние совершено умышленно.

То есть, уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 212 УК Украины является уголовным правонарушением с материальным составом, для которого обязательно наступление общественно опасных последствий в виде фактического непоступления в бюджеты или государственные целевые фонды средств.

Указанной статьей предусмотрена уголовная ответственность не за сам факт неуплаты в установленный срок налогов, сборов, других обязательных платежей, а за умышленное уклонение от их уплаты.

Вместе с тем, согласно пункту 1.1 статьи 1 Налогового кодекса Украины, Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, обязанности и обязанности контролирующих органов, сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

То есть отношения, являющиеся объектом преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Украины, регулирует исключительно Налоговый кодекс Украины.

Налоговый контроль осуществляется органами, указанными в статье 41 НК Украины, в пределах полномочий, установленных НК Украины.

Следовательно, налоговый контроль в Украине осуществляют исключительно вышеназванные органы и другие органы налогового контроля законодательством Украины не предусмотрены.

Кроме того, в пункте 61.3. статьи 61 Налогового кодекса Украины прямо установлен запрет органам Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, прокуратуры, другим правоохранительным органам и их должностным (должностным) лицам участвовать в проверках, проводимых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения. Детальнее читайте в блоге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.