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Руслан Стефанчук сообщил, что Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса

17:36, 26 февраля 2025
Владимир Зеленский подписал закон 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.
Руслан Стефанчук сообщил, что Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что 26 февраля Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса.

«Это не просто ручка. Это исторический артефакт.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский этой ручкой подписал закон «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период» (так называемый законопроект 6013).

Спасибо, господин Президент!

Спасибо всем, кто был причастен к этой сложной работе.

Спасибо моим Учителям.

Спасибо единомышленникам ученым и практикам цивилистам.

Спасибо коллегам народным депутатам.

Это маленькая шариковая ручка, благодаря которой Украина сделала большой шаг по пути возвращения к европейским ценностям в сфере частного права», отметил Руслан Стефанчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала финальную редакцию законопроекта 6013 года.

Автор: Наталя Мамченко

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закон хозяйственный кодекс Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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