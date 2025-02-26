Руслан Стефанчук повідомив, що Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

Володимир Зеленський підписав закон 6013 про скасування Господарського кодексу.

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що 26 лютого Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування Господарського кодексу.

«Це не просто ручка. Це історичний артефакт.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський цією ручкою підписав закон «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх обʼєднань у перехідний період» (так званий законопроєкт 6013).

Дякую, пане Президенте!

Дякую всім, хто був причетний до цієї складної роботи.

Дякую моїм Вчителям.

Дякую однодумцям науковцям та практикам цивілістам.

Дякую колегам народним депутатам.

Це маленька кулькова ручка, завдяки якій Україна зробила великий крок на шляху повернення до європейських цінностей в сфері приватного права», зазначив Руслан Стефанчук.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала фінальну редакцію законопроекту 6013.

Автор: Наталя Мамченко

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