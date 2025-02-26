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Втеча в кузові вантажівки — на Львівщині викрито схему переправлення військовозобов’язаного за $11 тисяч

23:30, 26 лютого 2025
Двоє чоловіків організували переправку військовозобов’язаного до Румунії, сховавши його серед металевих конструкцій у вантажівці.
Втеча в кузові вантажівки — на Львівщині викрито схему переправлення військовозобов’язаного за $11 тисяч
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На Львівщині повідомлено про підозру двом чоловікам, які за 11 тисяч доларів сприяли переправленню військовозобов’язаного через держкордон. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2025 року двоє мешканців Закарпатської області організували схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

Попередньо, «клієнту» було повідомлено деталі плану. Зокрема, що у визначений день чоловіка відвезуть у Закарпатську область, де, у подальшому, його переправлять вантажним автомобілем через держкордон України в Румунію.

Для успішного переправлення фігуранти проінструктували військовозобов’язаного, де і як він має заховатися, доки водій авто буде проходити митний контроль, вказали у прокуратурі.

Свої послуги фігуранти оцінили в 11 тисяч доларів.

Після проходження митного контролю водієм, «клієнт» заховався у напівпричепі поміж металевих конструкцій, де його і виявили працівники Держприкордонслужби.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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прокуратура Львів хабар гроші військовозобов'язаний перетин кордону

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