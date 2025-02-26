Втеча в кузові вантажівки — на Львівщині викрито схему переправлення військовозобов’язаного за $11 тисяч

Двоє чоловіків організували переправку військовозобов’язаного до Румунії, сховавши його серед металевих конструкцій у вантажівці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині повідомлено про підозру двом чоловікам, які за 11 тисяч доларів сприяли переправленню військовозобов’язаного через держкордон. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2025 року двоє мешканців Закарпатської області організували схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

Попередньо, «клієнту» було повідомлено деталі плану. Зокрема, що у визначений день чоловіка відвезуть у Закарпатську область, де, у подальшому, його переправлять вантажним автомобілем через держкордон України в Румунію.

Для успішного переправлення фігуранти проінструктували військовозобов’язаного, де і як він має заховатися, доки водій авто буде проходити митний контроль, вказали у прокуратурі.

Свої послуги фігуранти оцінили в 11 тисяч доларів.

Після проходження митного контролю водієм, «клієнт» заховався у напівпричепі поміж металевих конструкцій, де його і виявили працівники Держприкордонслужби.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.