Побег в кузове грузовика — на Львовщине разоблачена схема переправки военнообязанного за $11 тысяч

Двое мужчин организовали переправку военнообязанного в Румынию, спрятав его среди металлических конструкций в грузовике.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине сообщено о подозрении двум мужчинам, которые за 11 тысяч долларов способствовали переправке военнообязанного через государственную границу. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2025 года двое жителей Закарпатской области организовали схему незаконного пересечения госграницы военнообязанным.

Предварительно «клиенту» были сообщены детали плана. В частности, что в определенный день мужчину отвезут в Закарпатскую область, где впоследствии его переправят грузовым автомобилем через госграницу Украины в Румынию.

Для успешной переправки фигуранты проинструктировали военнообязанного, где и как он должен спрятаться, пока водитель авто проходит таможенный контроль, сообщили в прокуратуре.

Свою услугу фигуранты оценили в 11 тысяч долларов.

После прохождения водителем таможенного контроля «клиент» спрятался в полуприцепе среди металлических конструкций, где его и обнаружили сотрудники Госпогранслужбы.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.