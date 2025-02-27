Суд признал незаконным льготное налогообложение дивидендов — в бюджет поступило почти 35 млн грн

Суд подтвердил правомерность доначисления налоговых обязательств нерезиденту, осуществлявшему деятельность через постоянное представительство в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы по неправомерному использованию одним из налогоплательщиков льгот, предусмотренных Конвенцией об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Суд пришел к выводу, что нерезидент осуществляет деятельность через постоянное представительство в Украине, из-за чего льготная ставка налогообложения не применима.

Основной хозяйственной деятельностью нерезидента является управление инвестициями, а следовательно, обычной формой осуществления деятельности по управлению корпоративными правами являются купли-продажи, принятие решения о выплате дивидендов и принятие других организационных распорядительных решений и непосредственное управление денежными потоками.

Почти все доходы (99,9%) нерезидента – дивиденды от украинского предприятия.

Поскольку представитель нерезидента в Украине имел широкие полномочия: заключал соглашения, участвовал в собрании, подписывал уставы без согласования с номинальными директорами, то нерезидент является постоянным местом представительства в Украине.

Коллегия судей признала, что у нерезидента не было правовых оснований для применения льготного налогообложения дивидендов. Суд апелляционной инстанции оставил в силе доначисление налоговых обязательств в размере 34,7 млн. грн., из которых 28,9 млн. грн. – основной платеж. Эти средства уже уплачены в бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.