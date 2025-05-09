Инициирование судебного разбирательства с целью затруднения раздела совместного имущества супругов – позиция Верховного Суда

Участники судебного процесса злоупотребляют правами, если как связанные или аффилированные лица инициируют судебное разбирательство с целью затруднения раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела.

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Если связанные или аффилированные лица, к которым относятся и родственники, инициируют судебное разбирательство, в частности относительно взыскания долга, с целью затруднения или невозможности раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела, то такие участники судебного процесса действуют недобросовестно и злоупотребляют правами.

Они используют частноправовые механизмы не для защиты собственных прав и интересов, а для того, чтобы нанести вред правам и интересам другого из супругов или лиц, которые проживали вместе, но не состояли в браке.

Судебное решение в таком случае должно быть принято с учетом наличия злоупотребления правами.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 19 марта 2025 года по делу 759/11754/23 о взыскании долга по договору займа.

Обстоятельства дела

Истец ссылалась на то, что в марте 1997 года, перед переездом в США, она оставила ответчику 535 тысяч долларов США.

3 ноября 2018 года между сторонами заключен договор займа в форме расписки, согласно содержанию которой ответчик взял в долг у истца 535 тысяч долларов США, которые обязался по требованию вернуть.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя доказанностью заявленных требований. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, лицо, не участвовавшее в рассмотрении дела, обратилось в апелляционный суд с апелляционной жалобой, указывая на искусственный характер предъявленного иска, который направлен на недопущение справедливого и законного раздела совместного имущества супругов путем сокрытия имущества, фабрикации обстоятельств дела, сокрытия имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по апелляционной жалобе лица, не участвовавшего в деле, указав, что обжалуемым решением районного суда вопросы о правах, свободах, интересах и (или) обязанностях заявителя не решались.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело передал для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции ввиду следующего.

Необходимо разграничивать злоупотребление процессуальными правами и злоупотребление материальными (гражданскими) правами, поскольку они различаются по существу и правовым последствиям.

При злоупотреблении процессуальными правами суд может применять меры процессуального принуждения, включая возврат или оставление без рассмотрения процессуальных документов.

Участники гражданского оборота иногда используют гражданско-правовые механизмы с неправомерной целью, например, для затруднения или недопущения раздела совместного имущества супругов путем создания фиктивной задолженности или выведения имущества из-под раздела. Если такие действия инициируют связанные или аффилированные лица (в частности родственники), это свидетельствует о явной недобросовестности и злоупотреблении правом, что непосредственно влияет на интересы другого из супругов.

В таких случаях частноправовые инструменты используются не для защиты прав, а для их обхода. Апелляционный суд не учел, что в случаях, когда связанные или аффилированные лица (в частности родственники) инициируют иски о взыскании долга с целью затруднения или недопущения раздела совместного имущества супругов, их поведение является недобросовестным и имеет признаки злоупотребления правом.

В таких ситуациях частноправовые конструкции используются не для защиты прав, а для их обхода, что влияет на интересы второго из супругов.

Также апелляционный суд не выполнил требования закона относительно предоставления оценки каждому доводу апелляционной жалобы, в частности не рассмотрел аргумент об искусственности предъявленного иска, направленного на сокрытие имущества и избежание справедливого раздела, что является нарушением процессуальных обязанностей суда.

Автор: Наталя Мамченко

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