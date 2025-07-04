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Верховный Суд указал, когда назначение повторной экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения противоречит принципам уголовного производства

12:45, 4 июля 2025
Направив в суд обвинительный акт, сторона обвинения тем самым признала собранные доказательства достаточными для доказывания виновности обвиняемых лиц, — Верховный Суд высказался по поводу просьб прокурора назначить повторную экспертизу.
Верховный Суд указал, когда назначение повторной экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения противоречит принципам уголовного производства
Фото: ndlse.com.ua
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Направив в суд обвинительный акт, сторона обвинения признает собранные доказательства достаточными для доказывания виновности обвиняемых лиц, поэтому назначение повторной экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит общим принципам уголовного производства. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 апреля 2025 года по делу №161/13558/19.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций оправдали обвиняемых по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 УК в связи с недоказанностью обвинения.

В кассационной жалобе прокурор считает, что апелляционный суд не устранил неполноту судебного разбирательства, допущенную судом первой инстанции, который отказался допросить нескольких свидетелей стороны обвинения и отклонил ходатайство о назначении повторной компьютерно-технической экспертизы, заявленное обвинением в связи с тем, что во время досудебного расследования не было технической возможности получить информацию с зашифрованных флеш-накопителей.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в этом производстве было назначено несколько экспертиз компьютерной техники и программного обеспечения изъятого во время обысков оборудования, где ставился вопрос о наличии на объектах исследования программного обеспечения для проведения азартной игры.

Из выводов экспертов следует, что им не удалось получить ответы на поставленные вопросы по причине шифрования информации с помощью неизвестного крипто-ключа.

Во время апелляционного рассмотрения прокурор заявил ходатайство о назначении повторной компьютерно-технической экспертизы, поскольку эксперт сообщил в судебном заседании, что с момента проведения экспертиз в 2019 году некоторые программы усовершенствовались, что позволяет расшифровать неизвестный крипто-ключ, однако это потребует значительного времени (около года) и значительных технических ресурсов.

Также он отметил, что орган досудебного расследования, назначая экспертизу в 2019 году, не ставил вопрос о дешифровке крипто-ключа и в дальнейшем с повторными экспертизами не обращался.

В ходатайстве о назначении повторной экспертизы прокурор предлагал поставить те же вопросы, что и в предыдущих, с целью получения иных выводов, таким образом ставя под сомнение ранее предоставленные стороной обвинения доказательства. ККС отметил, что исходя из материалов дела и, в частности, из этих объяснений эксперта, факт наличия на носителях зашифрованной информации не является обстоятельством, которое не было известно на время досудебного расследования. Об этом обстоятельстве сообщали эксперты в выводах, однако сторона обвинения не ставила перед экспертами задачу осуществить попытки расшифровать эту информацию.

Направив в суд обвинительный акт, сторона обвинения тем самым признала собранные доказательства достаточными для доказывания виновности обвиняемых лиц. Сторона защиты не представляла в суде доказательства, которые бы опровергали выводы предоставленных стороной обвинения экспертиз.

При таких обстоятельствах назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса.

Автор: Наталя Мамченко

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