Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Закон о множественном гражданстве больше направлен на историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах. Эта диаспора хотела бы принимать участие в общественной жизни в Украине, включая право претендовать на государственные должности. Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью Цензор.нет, комментируя закон 4502-ІХ о множественном гражданстве, который должен вступить в силу уже в январе 2026 года.

«То есть, речь идет о потомках тех этнических украинцев, которые давно выехали из нашей страны. Это люди, которые хотят иметь гражданство Украины, но не хотят выходить из гражданства страны, где родились и прожили всю свою жизнь, и с которой они тоже ассоциируют себя. Они и до этого имели право получить украинское гражданство, но в подавляющем большинстве случаев после этого должны были выйти из гражданства страны, которое они имеют. Теперь они смогут сохранить другое гражданство», — отметила она.

«Конгресс мировых украинцев был максимально привлечен к подготовке этого законопроекта. Иногда у нас были довольно непростые дискуссии относительно прописанных в нем норм. Они на всех этапах работали и с Офисом Президента, и с Верховной Радой. Из того, что мы видим сейчас и что они пишут в пресс-релизах, можно сказать, что в целом оценивают закон одобрительно», — объяснила Науменко.

«Закон о государственной службе действительно ограничивает государственных служащих, так как они должны быть исключительно гражданами Украины. Это было еще одним предметом жестких споров и дискуссий. В том числе, с Конгрессом мировых украинцев. Они настаивают на том, чтобы украинцы, которые живут за границей и получат гражданство Украины, имели доступ к любой сфере общественной жизни. Включая доступ к государственной службе.

Мы не говорим, что видим здесь достаточно глубокие риски, но в принципе они есть. Потому что государственная служба связана в определенных случаях с доступом к государственной тайне. Каким образом формировать безопасность в этой сфере — это уже вопрос к СБУ, которая также будет определять, что мы будем делать дальше, если закон о государственной службе будет изменен. Потому что именно СБУ решает, кому предоставлять доступ к государственной тайне», — указала Наталья Науменко.

При этом на сегодняшний день закон не предусматривает создания отдельного реестра по множественному гражданству. Но субъект декларирования должен указать в декларации о своих гражданствах и паспортах, которые имеет.

Кроме того, закон не предусматривает, что лицо должно осветить и задекларировать другое гражданство. «Я думаю, что это будет обусловлено другим законом или процедурами при реализации этого закона, о котором мы говорим», — отметила глава ГМС.

Также отсутствует процедура обмена информацией между государствами относительно получения гражданства, и Миграционная служба не получает данные о том, кто из украинцев имеет паспорта других стран. «Нет, такого обмена нет, потому что все, что касается приобретения или потери гражданства — это вопрос защиты персональных данных. И если государство Украина делает запрос в компетентные органы другого государства с просьбой предоставить информацию о том, имеет ли гражданство лицо, как правило, поступает ответ, что это лицо не давало согласие на обработку персональных данных в этой сфере и поэтому отказывается в предоставлении такой информации», — указала глава ГМС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

