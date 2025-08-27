Верховный Суд высказался об учете состояния ограниченной вменяемости при назначении наказания

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по статье 115 УК, Верховный Суд смягчил наказание.

При наличии объективных данных, основанных на заключении судебно-психиатрической экспертизы, суд признает лицо ограниченно вменяемым, и это состояние должно быть учтено судом при вынесении окончательного решения по уголовному делу, в частности, для смягчения наказания такому лицу за инкриминируемое ему преступление. К таким лицам положения статей 50, 65 УК применяются с учетом положений статьи 20 УК. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 14 июля 2025 года по делу №237/3510/23.

Позиция Верховного Суда

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по пункту 8 части 2 статьи 115 УК.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда изменил решения судов предыдущих инстанций. Было смягчено наказание и в порядке части 2 статьи 20 УК применена принудительная мера медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи по месту отбывания наказания.

Обосновывая свою позицию, КУС Верховного Суда указал, что, назначая военнослужащему наказание, суды предыдущих инстанций исходили из того, что обвиняемый ранее не судим, не женат, имеет постоянное место жительства и регистрации, является военнослужащим и посредственно характеризуется по месту службы. Кроме того, суды учли отягчающее обстоятельство — совершение преступления в условиях военного положения, и отсутствие смягчающих обстоятельств, а также приняли во внимание его отношение к совершенному преступлению.

При этом суды также ссылались на то, что военнослужащий не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, однако с 2007 года наблюдается в психиатрическом центре с диагнозом «шизофрения параноической формы», был инвалидом детства II группы, но снят с учета в связи с утратой сведений. На основании изложенного суды пришли к выводу, что наказание в виде лишения свободы на 12 лет будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений. Однако коллегия судей КУС считает, что суды предыдущих инстанций не учли всех обстоятельств, влияющих на назначение наказания.

Так, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, военнослужащий в период инкриминируемого ему деяния и по настоящее время страдает психическим расстройством в форме шизофрении. По своему психическому состоянию в тот период он был не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время он также не может в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. В случае осуждения военнослужащего рекомендовано применить к нему принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи по месту отбывания наказания.

Это заключение эксперта осталось без должного внимания как местного, так и апелляционного суда, поскольку мотивировочные части приговора и определения, помимо формальной ссылки на него, не содержат ни одного вывода относительно психопатологического состояния осужденного, а также какого-либо процессуального реагирования на это в понимании части 2 статьи 20 УК.

Часть 2 статьи 20 УК предусматривает, что при наличии объективных данных, основанных на заключении соответствующей экспертизы, лицо признается судом ограниченно вменяемым, и такое его состояние должно быть учтено судом при вынесении окончательного решения по уголовному делу, в частности, может влиять на смягчение наказания такому лицу за совершение инкриминируемого ему преступления. К таким лицам положения статей 50, 65 УК применяются с учетом положений статьи 20 УК.

