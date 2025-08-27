Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

14:16, 27 серпня 2025
Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.
Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За наявності об’єктивних даних, які ґрунтуються на висновку судово-психіатричної експертизи, суд визнає особу обмежено осудною, і такий її стан повинен бути врахований судом під час ухвалення остаточного рішення, яким закінчується кримінальне провадження, зокрема для пом’якшення покарання такій особі за вчинення інкримінованого їй злочину. Щодо таких осіб приписи статей 50, 65 КК застосовуються з урахуванням положень ст. 20 КК.

На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 14 липня 2025 року по справі №237/3510/23.

Позиція Верховного Суду

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду змінив рішення судів попередніх інстанцій. Пом’якшено покарання та у порядку ч. 2 ст. 20 КК застосовано примусовий захід медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що призначаючи військовослужбовцю покарання суди попередніх інстанцій виходили з того, що обвинувачений раніше не судимий, не одружений, має постійне місце проживання та реєстрації, є військовослужбовцем, за місцем служби характеризується посередньо. Крім того, суди врахували наявність обтяжуючої покарання обставини, як вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, та відсутність обставин, які б пом’якшували покарання, а також взяли до уваги його відношення до вчиненого злочину.

При цьому, суди посилалися і на те, що військовослужбовець на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває, однак з 2007 року спостерігається у психіатричному центрі з діагнозом шизофренія параноїчної форми, був інвалідом дитинства ІІ групи, проте знятий з обліку у зв'язку із втратою відомостей. На підставі викладеного суди дійшли висновку, що покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередженням вчинення ним нових кримінальних правопорушень. Однак, колегія суддів ККС вважає, що суди попередніх інстанцій не врахували всіх обставин, які впливають на призначення покарання.

Так, відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи військовослужбовець у період інкримінованого йому діяння виявляв та по теперішній час виявляє психічний розлад у формі шизофренії. За своїм психічним станом в той період часу не був здатен повною мірою усвідомлювати свої дії і керувати ними. У теперішній час також повною мірою не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У разі засудження військовослужбовця рекомендовано застосувати до нього примусовий захід медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем відбування покарання. Цей висновок експерта залишився без відповідної уваги як місцевого суду, так і суду апеляційної інстанції, оскільки зміст мотивувальних частин вироку та ухвали, окрім формального посилання на нього, не містять жодного висновку стосовно психопатологічного стану засудженого, як і не містить будь-якого процесуального реагування щодо цього у розумінні ч. 2 ст. 20 КК.

Частина 2 ст. 20 КК передбачає, що за наявності об’єктивних даних, які ґрунтуються на висновку відповідної експертизи, особа визнається судом обмежено осудною, і такий її стан повинен бути врахований судом під час постановлення остаточного рішення, яким закінчується кримінальне провадження, зокрема, може впливати на пом’якшення покарання такій особі за вчинення інкримінованого їй злочину. Щодо таких осіб приписи статей 50, 65 КК застосовуються з врахуванням положень ст. 20 КК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.

Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області