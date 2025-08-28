Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его защитником, в случае прекращения договора о предоставлении правовой помощи с таким защитником, или в случае смерти защитника, или в другом исключительном случае, когда защитник не может исправить недостатки поданной им жалобы самостоятельно. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 22 июля 2025 года по делу №359/5164/23.

Позиции судов

Местный суд признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 1 ст. 369 УК. Апелляционный суд вернул обвиняемому его апелляционную жалобу в связи с пропуском срока на апелляционное обжалование приговора, а также вернул предыдущему защитнику обвиняемого его апелляционную жалобу в связи с неустранением в установленный срок недостатков апелляционной жалобы.

В кассационной жалобе защитник указал, что обвиняемый вправе самостоятельно устранить недостатки апелляционной жалобы, поданной его защитником, с которым прекращен договор о предоставлении правовой помощи.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что защитник в интересах обвиняемого подал апелляционную жалобу на приговор местного суда, которая была оставлена без движения и был предоставлен срок на устранение недостатков — 7 дней с момента получения копии определения.

Далее в пределах определенного апелляционным судом срока обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его защитника. Непосредственно в тексте исправленной апелляционной жалобы обвиняемый указал, что апелляционная жалоба подается именно им в связи с отказом от услуг защитника.

Апелляционный суд вынес определения о возвращении апелляционной жалобы обвиняемому в связи с пропуском срока на апелляционное обжалование приговора местного суда и о возвращении апелляционной жалобы защитнику в связи с неустранением в определенный апелляционным судом срок недостатков апелляционной жалобы.

Коллегия судей КУС считает, что в исключительных случаях, когда обвиняемый самостоятельно исправляет недостатки апелляционной жалобы, поданной защитником, в связи с прекращением договора о предоставлении правовой помощи с таким защитником, или в случае смерти защитника, или в другом исключительном случае, когда защитник не может исправить недостатки поданной им жалобы самостоятельно, суду следует учитывать такие обстоятельства.

В данном производстве имеют место именно эти обстоятельства, и их наличие обусловило необходимость оценки апелляционной жалобы обвиняемого как поданной для устранения недостатков апелляционной жалобы, поданной защитником, с которым договор на предоставление правовой помощи был прекращен.

Автор: Наталя Мамченко

