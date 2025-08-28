Практика судів
Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

12:04, 28 серпня 2025
Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.
Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом
Обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, яка подана його захисником, у разі припинення договору про надання правової допомоги з таким захисником, або у випадку смерті захисника, або в іншому виключному випадку, коли захисник не може виправити недоліки поданої ним скарги самостійно. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 22 липня 2025 року по справі №359/5164/23.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 369 КК. Апеляційний суд повернув обвинуваченому його апеляційну скаргу у зв’язку із пропуском строку на апеляційне оскарження вироку, а також повернув попередньому захиснику обвинуваченого його апеляційну скаргу у зв’язку із неусуненням у визначений строк недоліків апеляційної скарги.

У касаційній скарзі захисник вказав, що обвинувачений вправі самостійно усунути недоліки апеляційної скарги, поданої його захисником, з яким припинено договір про надання правової допомоги.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, що захисник в інтересах обвинуваченого подав апеляційну скаргу на вирок місцевого суду, яку було залишено без руху та надано строк на усунення недоліків – 7 днів з моменту отримання копії ухвали.

Далі в межах визначеного апеляційним судом строку обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його захисника. Безпосередньо у тексті виправленої апеляційної скарги обвинувачений зазначив, що апеляційна скарга подається саме ним у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Апеляційний суд постановив ухвали про повернення апеляційної скарги обвинуваченому у зв’язку із пропуском строку на апеляційне оскарження вироку місцевого суду та про повернення апеляційної скарги захиснику у зв’язку з неусуненням у визначений апеляційним судом строк недоліків апеляційної скарги.

Колегія суддів ККС вважає, що у виключних випадках, коли обвинувачений самостійно виправляє недоліки апеляційної скарги, яка подана захисником, у зв’язку із припиненням договору про надання правової допомоги із таким захисником, або у випадку смерті захисника, або в іншому виключному випадку, коли захисник не може виправити недоліки поданої ним скарги самостійно, суду варто враховувати такі обставини.

У цьому провадженні мають місце саме ці обставини і їх наявність зумовлювала необхідність оцінки апеляційної скарги обвинуваченого як такої, що подана на усунення недоліків апеляційної скарги, поданої захисником, з яким договір на надання правової допомоги було припинено.

Автор: Наталя Мамченко

