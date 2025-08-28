Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, яка подана його захисником, у разі припинення договору про надання правової допомоги з таким захисником, або у випадку смерті захисника, або в іншому виключному випадку, коли захисник не може виправити недоліки поданої ним скарги самостійно. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 22 липня 2025 року по справі №359/5164/23.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 369 КК. Апеляційний суд повернув обвинуваченому його апеляційну скаргу у зв’язку із пропуском строку на апеляційне оскарження вироку, а також повернув попередньому захиснику обвинуваченого його апеляційну скаргу у зв’язку із неусуненням у визначений строк недоліків апеляційної скарги.

У касаційній скарзі захисник вказав, що обвинувачений вправі самостійно усунути недоліки апеляційної скарги, поданої його захисником, з яким припинено договір про надання правової допомоги.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, що захисник в інтересах обвинуваченого подав апеляційну скаргу на вирок місцевого суду, яку було залишено без руху та надано строк на усунення недоліків – 7 днів з моменту отримання копії ухвали.

Далі в межах визначеного апеляційним судом строку обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його захисника. Безпосередньо у тексті виправленої апеляційної скарги обвинувачений зазначив, що апеляційна скарга подається саме ним у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Апеляційний суд постановив ухвали про повернення апеляційної скарги обвинуваченому у зв’язку із пропуском строку на апеляційне оскарження вироку місцевого суду та про повернення апеляційної скарги захиснику у зв’язку з неусуненням у визначений апеляційним судом строк недоліків апеляційної скарги.

Колегія суддів ККС вважає, що у виключних випадках, коли обвинувачений самостійно виправляє недоліки апеляційної скарги, яка подана захисником, у зв’язку із припиненням договору про надання правової допомоги із таким захисником, або у випадку смерті захисника, або в іншому виключному випадку, коли захисник не може виправити недоліки поданої ним скарги самостійно, суду варто враховувати такі обставини.

У цьому провадженні мають місце саме ці обставини і їх наявність зумовлювала необхідність оцінки апеляційної скарги обвинуваченого як такої, що подана на усунення недоліків апеляційної скарги, поданої захисником, з яким договір на надання правової допомоги було припинено.

Автор: Наталя Мамченко

