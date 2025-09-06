«Помощники судей и секретари судебного заседания в условиях существующих финансовых проблем могут быть подвержены коррупции» – Комитет ВР по вопросам правовой политики

Народные депутаты выступили против предоставления помощникам судей и секретарям судебного заседания права доступа к государственным реестрам и банкам данных.

Источник фото - Facebook-страница народного депутата Максима Дырдина

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 28 августа пока что не поддержал законопроект № 13448 от 4 июля 2025 года, который предлагает предоставить помощникам судей и секретарям судебного заседания разрешение направлять запросы и получать данные Единого государственного демографического реестра, других автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, доступ к которым имеет судья.

Главной целью законопроекта является желание «разгрузить» судей от технической работы, связанной с рутинным сбором информации, и предоставить судьям возможность больше времени уделять именно процессу осуществления правосудия.

Инициаторами законопроекта стал ряд народных депутатов фракции «Слуга народа» во главе с главой Комитета ВР по вопросам правовой политики Денисом Масловым. Детальнее с предложениями, которые содержатся в законопроекте, можно ознакомиться по ссылке.

Хотя среди инициаторов законопроекта № 13448 есть народные депутаты Комитета по вопросам правовой политики, однако при обсуждении законопроекта на заседании Комитета они неожиданно оказались в меньшинстве.

Первым против законопроекта высказался заместитель председателя Комитета Валерий Божик.

Он сообщил, что несмотря на то, что судейское сообщество поддерживает законопроект № 13448, вместе с тем замечания, которые подали к законопроекту Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба, являются существенными.

«Дело в том, что помощники судей и секретари судебного заседания не являются представителями судебной власти, они лишь осуществляют организационное обеспечение судебного процесса. Соответственно доступ к реестрам возможен только в процессе осуществления судопроизводства, которое осуществляется исключительно судьями в процессуальном порядке», - сообщил народный депутат.

Он добавил, что законопроект не устанавливает каких-либо предохранителей на случай, если недобропорядочные сотрудники аппаратов судов начнут получать доступ к информации из государственных реестров, которая не касается конкретных дел, находящихся на рассмотрении судьи.

«При катастрофическом недофинансировании аппаратов судов мы даем большому количеству людей возможность иметь доступ ко всем реестрам. Здесь может быть и коррупционная составляющая. У меня есть сомнения в целесообразности поддержки данного законопроекта», - рассказал Валерий Божик.

Представителя "Слуги народа" поддержал и народный депутат Сергей Власенко ("Батькивщина").

Он предположил, что в случае, если секретарям судебного заседания и помощникам судей будет предоставлена возможности направлять запросы и получать данные из государственных реестров, то судьи могут окончательно переложить эту работу на работников аппарата суда.

Однако особенно народному депутату не понравилась возможность утечки персональной информации.

«Утечки персональных данных уже давно представляют угрозу национальной безопасности, при этом такие нарушения никто фактически не расследует. У помощника судьи и секретаря судебного заседания очень маленькие зарплаты, следовательно, может появиться желание заработать на свободном доступе к персональным данным граждан», - рассказал Сергей Власенко.

Также народные депутаты – члены Комитета, отметили, что проблема существует и в том, что гражданин, в отношении которого может осуществляться несанкционированный сбор данных, даже не будет догадываться, что в отношении него кем-то осуществляется сбор данных.

«Надо лучше продумать, как помощники и секретари будут получать доступ к информации из реестров и распоряжаться нею. Необходимо сделать так, чтобы не было утечек информации. Возможно, в судах нужно будет определить конкретных лиц, которые будут брать выписки из реестров», - отметил заместитель председателя Комитета Иван Калаур.

Как отметил народный депутат Игорь Фрис, похожая практика доступа к информации из государственных реестров до 2022 года существовала в нотариате, однако была прекращена.

«Можно вспомнить, что ранее помощники нотариусов неоднократно привлекались к ответственности за сбор данных. При этом сами нотариусы в таких случаях всегда говорили, что они здесь не при чем, а это все их помощники. Думаю, что во время полномасштабной войны указанный законопроект лучше не принимать», - рассказал Игорь Фрис.

Против законопроекта выступили и народные депутаты Владимир Ватрас и Максим Дырдин.

В качестве альтернативы некоторые народные депутаты предложили предоставить помощникам судей и секретарям судебного заседания специальные индивидуальные электронные ключи, чтобы они могли направлять запросы в реестры, однако при этом оставляли бы в электронной системе «цифровой след».

Председатель Комитета Денис Маслов переубедить коллег во время заседания не смог, хотя и пытался.

«Основное назначение судьи – осуществление правосудия, а не отправка запросов. Для этого есть помощник и секретарь судебного заседания. К тому же, если уже так, то и сейчас помощники и секретари направляют запросы. Это, не говоря уже о том, что помощники и секретари имеют полный доступ к материалам того или иного судебного дела», – рассказал Денис Маслов.

В итоге законопроект № 13448 народные депутаты пока что решили снять с рассмотрения.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.