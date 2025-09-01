«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 28 серпня поки що не підтримав законопроект № 13448 від 4 липня 2025 року, який пропонує надати помічникам суддів та секретарям судового засідання дозвіл направляти запити та отримувати дані Єдиного державного демографічного реєстру, інших автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має суддя.

Головною метою законопроекту є бажання «розвантажити» суддів від технічної роботи, пов’язаної з рутинним збором інформації, та надати суддям можливість більше часу приділяти саме процесу здійснення правосуддя.

Ініціаторами законопроекту стала низка народних депутатів фракції «Слуга народу» на чолі з головою Комітету ВРУ з питань правової політики Денисом Масловим. Детальніше з пропозиціями, які містить законопроект, можна ознайомитися за посиланням.

Хоча серед ініціаторів законопроекту № 13448 є народні депутати Комітету з питань правової політики, однак під час обговорення законопроекту на засіданні Комітету вони раптом опинилися у меншості.

Першим проти законопроекту висловився заступник голови Комітету Валерій Божик.

Він повідомив, що попри те, що суддівська спільнота підтримує законопроект № 13448, разом з тим зауваження, які подали до законопроекту Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба, є суттєвими.

«Справа у тому, що помічники суддів та секретарі судового засідання не є представниками судової влади, вони лише здійснюють організаційне забезпечення судового процесу. Відповідно доступ до реєстрів є можливим лише у процесі здійснення судочинства, яке здійснюється виключно суддями у процесуальному порядку», - повідомив народний депутат.

Він додав, що законопроект не встановлює якихось запобіжників на випадок, якщо недоброчесні працівники апаратів судів почнуть отримувати доступ до інформації з державних реєстрів, які не стосуються конкретних справ, які знаходяться на розгляді судді.

«При катастрофічному недофінансуванні апаратів судів, ми даємо великій кількості людей можливість мати доступ до всіх реєстрів. Тут може бути і корупційна складова. В мене є сумніви щодо доцільності підтримки вказаного законопроекту», - розповів Валерій Божик.

Представника «Слуги народу» підтримав і народний депутат Сергій Власенко («Батьківщина»).

Він припустив, що у разі надання можливості секретарям судового засідання та помічникам суддів направляти запити та отримувати дані з державних реєстрів, судді можуть остаточно перекласти цю роботу на працівників апарату суду.

Однак особливо народному депутату не сподобалася можливість витоку персональної інформації.

«Витоки персональних даних вже давно є загрозою для національної безпеки, при цьому такі порушення ніхто фактично не розслідує. У помічника судді та секретаря судового засідання дуже маленькі зарплати, відтак може з’явитися бажання заробити на вільному доступі до персональних даних громадян», - розповів Сергій Власенко.

Також народні депутати – члени Комітету, зазначили, що проблема є і в тому, що громадянин, стосовно якого може здійснюватися несанкціонований збір даних, навіть не буде здогадуватися, що стосовно нього кимось здійснюється збір даних.

«Треба краще продумати, як помічники та секретарі будуть отримувати доступ до інформації з реєстрів та розпоряджатися нею. Необхідно зробити так, щоб не було витоків інформації. Можливо в судах потрібно буде визначити конкретних осіб, які будуть брати витяги з реєстрів», - зауважив заступник голови Комітету Іван Калаур.

А як зазначив народний депутат Ігор Фріс, схожа практика доступу до інформації з державних реєстрів до 2022 року існувала в нотаріаті, однак була припинена.

«Можна пригадати, що раніше помічники нотаріусів неодноразово притягувалися до відповідальності за збір даних. При цьому самі нотаріуси в таких випадках завжди говорили, що вони тут ні до чого, а це все їх помічники. Думаю, що принаймні під час повномасштабної війни вказаний законопроект краще не ухвалювати», - розповів Ігор Фріс.

Проти законопроекту виступили і народні депутати Володимир Ватрас та Максим Дирдін.

У якості альтернативи деякі народні депутати запропонували надати помічникам суддів та секретарям судового засідання спеціальні індивідуальні електронні ключи, щоб вони могли направляти запити до реєстрів, однак при цьому залишали би в електронній системі «цифровий слід».

Голова Комітету Денис Маслов переконати колег під час засідання не зміг, хоча й намагався.

«Основне призначення судді – це здійснення правосуддя, а не відправка запитів. Для цього є помічник та секретар судового засідання. До того ж, якщо вже так, то і зараз помічники та секретарі направляють такі запити. Це не кажучи вже про те, що помічники та секретарі мають повний доступ до матеріалів тієї або іншої судової справи», - розповів Денис Маслов.

У підсумку законопроект № 13448 народні депутати поки що вирішили зняти з розгляду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

