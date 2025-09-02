Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предлагает Раде принять Национальную программу информатизации — но там нет упоминаний о развитии электронного суда

12:00, 2 сентября 2025
Кабмин «забыл» о ГСА и о Единой судебной информационно-коммуникационной системе в поданном в Раду проекте Национальной программы информатизации.
Кабмин предлагает Раде принять Национальную программу информатизации — но там нет упоминаний о развитии электронного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в парламенте 13718 проект постановления об утверждении перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год. Впрочем, там нет упоминаний ни о дальнейшей работе над электронным правосудием, что практически представляет собой сейчас работа над Единой судебной информационно-коммуникационной системой (ЕСИКС), ни о Государственной судебной администрации как распорядителе средств на развитие ЕСИКС.

Напомним, сейчас в Украине функционирует подача документов в суд в электронной форме, а для определенных категорий лиц – такие документы подаются через «Электронный суд» в обязательном порядке. Как писала «Судебно-юридическая газета», такое требование предусмотрено Законом 3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами.

В то же время, для того, чтобы в бюджете судебной власти появились средства на дальнейшее развитие электронного правосудия – и хотя бы просто на обеспечение текущей работы модулей Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), соответствующие задачи и распорядители средств должны быть предусмотрены в нормативных актах о реализации Национальной программы информатизации. Дальнейшее совершенствование системы и ее поддержка также требует средств.

При том, что в планах – дальнейшее развитие электронного правосудия и даже внедрение искусственного интеллекта в отдельные процессы, отсутствие упоминания об этом в Национальной программе информатизации выглядит странно.

В предыдущем аналогичном постановлении эти задачи были указаны. Так, постановление о задачах Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы от 8 июля 2022 года №2360-IX предусматривало разработку, внедрение и сопровождение модулей и подсистем Единой судебной информационно-коммуникационной системы, а также упоминало о ГСА.

Что предлагает Кабмин

В проекте постановления о перечне задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год в профильном разделе «Информатизация системы правосудия» указано, что результатом выполнения задачи «Эффективное функционирование информационной системы правосудия» должно быть «обеспечение функционирования информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем соответствующего органа».

Этим соответствующими органами указаны Верховный Суд, Конституционный Суд и Высший совет правосудия (в предыдущей программе заказчиками были ГСА, ВАКС и ВСП). Общий бюджет под информатизацию – 45,5 млн грн.

Из них 41,4 млн – для Верховного Суда и примерно по 2 млн – ВСП и КСУ.

Следует заметить, что в отношении других органов предусмотрено значительно больше проектов по информатизации. К примеру, почти 4 млн выделяется на разработку модуля регуляторного портала, который обеспечивает «взаимодействие между бизнес-средой, общественностью и Государственной регуляторной службой Украины, другими органами власти относительно проектов нормативно-правовых актов и дерегуляции». Правда – за счет международной технической помощи.

Можно предположить, что задача по развитию ЕСИКС будет в дальнейшем возложена на другие органы – например, Минцифры, и в таком случае программа будет подпадать под электронное управление. Впрочем, сейчас конкретный ответ на этот вопрос проект постановления правительства не дает.

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 сентября команда Министерства цифровой трансформации представила Президенту Владимиру Зеленскому ИИ-ассистента «Дия.АИ», который будет предоставлять государственные услуги на портале «Дия».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и его команда представили главе государства разработку «Дия.АИ» и еще пять новинок приложения, которые заработают на его основе. В частности, как отметили в Офисе Президента, особое внимание команда Минцифры уделила реформированию системы правосудия и представила проект «Электронный суд».

«Украинцы смогут подавать заявления в простых категориях дел через «Дию» и отслеживать каждый этап их рассмотрения онлайн» – сообщили в Офисе Президента.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины Электронный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео