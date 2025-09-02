Кабмин предлагает Раде принять Национальную программу информатизации — но там нет упоминаний о развитии электронного суда

Кабмин «забыл» о ГСА и о Единой судебной информационно-коммуникационной системе в поданном в Раду проекте Национальной программы информатизации.

Кабмин зарегистрировал в парламенте 13718 проект постановления об утверждении перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год. Впрочем, там нет упоминаний ни о дальнейшей работе над электронным правосудием, что практически представляет собой сейчас работа над Единой судебной информационно-коммуникационной системой (ЕСИКС), ни о Государственной судебной администрации как распорядителе средств на развитие ЕСИКС.

Напомним, сейчас в Украине функционирует подача документов в суд в электронной форме, а для определенных категорий лиц – такие документы подаются через «Электронный суд» в обязательном порядке. Как писала «Судебно-юридическая газета», такое требование предусмотрено Законом 3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами.

В то же время, для того, чтобы в бюджете судебной власти появились средства на дальнейшее развитие электронного правосудия – и хотя бы просто на обеспечение текущей работы модулей Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), соответствующие задачи и распорядители средств должны быть предусмотрены в нормативных актах о реализации Национальной программы информатизации. Дальнейшее совершенствование системы и ее поддержка также требует средств.

При том, что в планах – дальнейшее развитие электронного правосудия и даже внедрение искусственного интеллекта в отдельные процессы, отсутствие упоминания об этом в Национальной программе информатизации выглядит странно.

В предыдущем аналогичном постановлении эти задачи были указаны. Так, постановление о задачах Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы от 8 июля 2022 года №2360-IX предусматривало разработку, внедрение и сопровождение модулей и подсистем Единой судебной информационно-коммуникационной системы, а также упоминало о ГСА.

Что предлагает Кабмин

В проекте постановления о перечне задач и проектов Национальной программы информатизации на 2025 год в профильном разделе «Информатизация системы правосудия» указано, что результатом выполнения задачи «Эффективное функционирование информационной системы правосудия» должно быть «обеспечение функционирования информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем соответствующего органа».

Этим соответствующими органами указаны Верховный Суд, Конституционный Суд и Высший совет правосудия (в предыдущей программе заказчиками были ГСА, ВАКС и ВСП). Общий бюджет под информатизацию – 45,5 млн грн.

Из них 41,4 млн – для Верховного Суда и примерно по 2 млн – ВСП и КСУ.

Следует заметить, что в отношении других органов предусмотрено значительно больше проектов по информатизации. К примеру, почти 4 млн выделяется на разработку модуля регуляторного портала, который обеспечивает «взаимодействие между бизнес-средой, общественностью и Государственной регуляторной службой Украины, другими органами власти относительно проектов нормативно-правовых актов и дерегуляции». Правда – за счет международной технической помощи.

Можно предположить, что задача по развитию ЕСИКС будет в дальнейшем возложена на другие органы – например, Минцифры, и в таком случае программа будет подпадать под электронное управление. Впрочем, сейчас конкретный ответ на этот вопрос проект постановления правительства не дает.

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 сентября команда Министерства цифровой трансформации представила Президенту Владимиру Зеленскому ИИ-ассистента «Дия.АИ», который будет предоставлять государственные услуги на портале «Дия».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и его команда представили главе государства разработку «Дия.АИ» и еще пять новинок приложения, которые заработают на его основе. В частности, как отметили в Офисе Президента, особое внимание команда Минцифры уделила реформированию системы правосудия и представила проект «Электронный суд».

«Украинцы смогут подавать заявления в простых категориях дел через «Дию» и отслеживать каждый этап их рассмотрения онлайн» – сообщили в Офисе Президента.

Автор: Наталя Мамченко

