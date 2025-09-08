Эта функция доступна в электронном кабинете судьи.

С 8 сентября судьи получили электронный доступ к Реестру внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады Денис Маслов, с сегодняшнего дня эта функция стала доступна в электронном кабинете судьи.

Техническую реализацию обеспечили Государственная судебная администрация и Минсоцполитики.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 28 августа пока не поддержал законопроект 13448. Этот документ предлагал разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний направлять запросы и получать данные из Единого государственного демографического реестра, а также других автоматизированных информационных, справочных систем, реестров и баз данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, и доступ к которым есть у судей.

Основная цель законопроекта — разгрузить судей от технической работы по рутинному сбору информации, чтобы у них было больше времени для осуществления правосудия.

По словам депутатов, у помощников судей и секретарей судебных заседаний низкие зарплаты, поэтому у них может возникнуть желание заработать на свободном доступе к персональным данным граждан.

Автор: Наталя Мамченко

