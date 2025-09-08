Практика судов
Судьи получили электронный доступ к Реестру внутренне перемещенных лиц

12:15, 8 сентября 2025
Эта функция доступна в электронном кабинете судьи.
Судьи получили электронный доступ к Реестру внутренне перемещенных лиц
С 8 сентября судьи получили электронный доступ к Реестру внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады Денис Маслов, с сегодняшнего дня эта функция стала доступна в электронном кабинете судьи.

Техническую реализацию обеспечили Государственная судебная администрация и Минсоцполитики.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 28 августа пока не поддержал законопроект 13448. Этот документ предлагал разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний направлять запросы и получать данные из Единого государственного демографического реестра, а также других автоматизированных информационных, справочных систем, реестров и баз данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, и доступ к которым есть у судей.

Основная цель законопроекта — разгрузить судей от технической работы по рутинному сбору информации, чтобы у них было больше времени для осуществления правосудия.

По словам депутатов, у помощников судей и секретарей судебных заседаний низкие зарплаты, поэтому у них может возникнуть желание заработать на свободном доступе к персональным данным граждан.

Автор: Наталя Мамченко

Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

При назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен учитывать потребность в исполнении гражданами воинского долга — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию.

Верховный Суд признал ничтожными сделки, направленные на обход санкций, и подтвердил их экстерриториальное действие

Верховный Суд отметил, что действия Минюста, направленные на аннулирование доступа к ЕГР государственного регистратора, который внес изменения в сведения о юридическом лице без учета применения к конечному бенефициарному владельцу персональных санкций, являются правомерной и объективно обоснованной мерой публичного контроля.

«Не обязательно все 100% лиц, которым мы сообщаем о подозрении, должны получить обвинительные приговоры», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оценил работу антикоррупционной инфраструктуры Украины на «тройку».

