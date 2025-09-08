Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

Судді з 8 вересня отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб Міністерства соцполітики. Як зазначив голова Комітету Верховної Ради Денис Маслов, відсьогодні ця функція доступна в електронному кабінеті судді.

Технічну реалізацію здійснили ДСА та Мінсоцполітики.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правової політики 28 серпня поки що не підтримав законопроект 13448, який пропонує надати помічникам суддів та секретарям судового засідання дозвіл направляти запити та отримувати дані Єдиного державного демографічного реєстру, інших автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має суддя.

Головною метою законопроекту є бажання «розвантажити» суддів від технічної роботи, пов’язаної з рутинним збором інформації, та надати суддям можливість більше часу приділяти саме процесу здійснення правосуддя.

Як зазначили депутати, у помічників суддів та секретарів судових засідань невеликі зарплати, відтак, у них може з’явитися бажання заробити на вільному доступі до персональних даних громадян.

Автор: Наталя Мамченко

