Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

Как известно, с 28 августа в Украине отменен Хозяйственный кодекс и изменена система организационно-правовых форм деятельности юридических лиц – вступил в силу закон 4196-IX.
С момента утраты силы ГК, у государственных предприятий есть 3 года, чтобы пройти процесс преобразования в акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО), или государственные некоммерческие общества.
Кроме того, как указали в правительстве, после утраты силы Хозяйственным кодексом учредители государственных предприятий имеют 6 месяцев, чтобы принять решение о преобразовании ГП в любую другую, «современную» организационно-правовую форму: АО, ООО или ГНО. Весь процесс реорганизации должен завершиться в течение 3-х лет с момента утраты силы ГК.
Учредители коммунальных предприятий (органы местного самоуправления) также могут, но по собственному желанию, преобразовать свои КП в АО или ООО и ГНО, для повышения эффективности управления имуществом.
Кабмин уже начал процесс нормативного регулирования, в частности, принял постановления о преобразовании государственных и коммунальных предприятий в организационно-правовые формы: АО, ООО или государственные некоммерческие общества.
Заместитель министра экономики Дарья Марчак подчеркнула, что эти постановления «определяют, каким образом государственные и коммунальные предприятия будут жить в условиях нового законодательства».
«Мы отходим от советского наследия, унифицируем правила игры для всех и ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором», – подчеркнула Марчак.
Таким образом, Кабмин принял следующие постановления об унифицированных правилах преобразования государственных и коммунальных предприятий в АО, ООО или ГНО:
Также, как указало правительство, принято постановление о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина в связи со вступлением в силу Закона «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».
Ниже приводим соответствующие постановления.
Автор: Наталя Мамченко
