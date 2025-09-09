Практика судов
Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

17:59, 9 сентября 2025
«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.
Фото: Кабинет Министров Украины
Фото: Кабинет Министров Украины
Как известно, с 28 августа в Украине отменен Хозяйственный кодекс и изменена система организационно-правовых форм деятельности юридических лиц – вступил в силу закон 4196-IX.

С момента утраты силы ГК, у государственных предприятий есть 3 года, чтобы пройти процесс преобразования в акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО), или государственные некоммерческие общества.

Кроме того, как указали в правительстве, после утраты силы Хозяйственным кодексом учредители государственных предприятий имеют 6 месяцев, чтобы принять решение о преобразовании ГП в любую другую, «современную» организационно-правовую форму: АО, ООО или ГНО. Весь процесс реорганизации должен завершиться в течение 3-х лет с момента утраты силы ГК.

Учредители коммунальных предприятий (органы местного самоуправления) также могут, но по собственному желанию, преобразовать свои КП в АО или ООО и ГНО, для повышения эффективности управления имуществом.

Кабмин уже начал процесс нормативного регулирования, в частности, принял постановления о преобразовании государственных и коммунальных предприятий в организационно-правовые формы: АО, ООО или государственные некоммерческие общества.

Заместитель министра экономики Дарья Марчак подчеркнула, что эти постановления «определяют, каким образом государственные и коммунальные предприятия будут жить в условиях нового законодательства».

«Мы отходим от советского наследия, унифицируем правила игры для всех и ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором», – подчеркнула Марчак.

Таким образом, Кабмин принял следующие постановления об унифицированных правилах преобразования государственных и коммунальных предприятий в АО, ООО или ГНО:

  • об утверждении Порядка преобразования государственного предприятия в государственное некоммерческое общество №1102.
  • об утверждении Порядка преобразования государственного предприятия в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций (долей) которого принадлежат государству №1104
  • порядок передачи государственного и коммунального имущества на праве узуфрукта государственного или коммунального имущества, осуществления контроля за использованием такого имущества №1103.

Также, как указало правительство, принято постановление о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина в связи со вступлением в силу Закона «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».

Ниже приводим соответствующие постановления.

Автор: Наталя Мамченко

документы предприниматель госпредприятие коммунальное предприятие хозяйственный кодекс

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
