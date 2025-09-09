Практика судів
Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

17:59, 9 вересня 2025
«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.
Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу
Фото: Кабінет Міністрів України
Як відомо, з 28 серпня в Україні скасовано Господарський кодекс і змінено систему організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб – набув сили закон 4196-IX.

Від моменту втрати чинності ГК, у державних підприємств є 3 роки, щоб пройти процес перетворення на акціонерні товариства (АТ) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), або державні некомерційні товариства. 

Крім того, як вказали в уряді, після втрати чинності Господарським кодексом засновники державних підприємств мають 6 місяців, щоб прийняти рішення про перетворення ДП на будь-яку іншу, «сучасну» організаційно-правову форму: АТ, ТОВ або ДНТ. Весь процес реорганізації має завершитися протягом 3-х років з моменту втрати чинності ГК.

Засновники комунальних підприємств (органи місцевого самоврядування) також можуть, але за власним бажанням, перетворити свої КП на АТ або ТОВ та ДНТ, задля підвищення ефективності управління майном.

Кабмін вже почав процес нормативного регулювання, зокрема, прийняв постанови про перетворення державних і комунальних підприємств на організаційно-правові форми: АТ, ТОВ або державні некомерційні товариства. 

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак підкреслила, що ці постанови «визначають, яким чином державні та комунальні підприємства будуть жити в умовах нового законодавства».

«Ми відходимо від радянської спадщини, уніфікуємо правила гри для всіх і ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором», – підкреслила Марчак.

Отже, Кабмін прийняв наступні постанови про уніфіковані правила перетворення державних і комунальних підприємств у АТ, ТОВ або ДНТ:

  • про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в державне некомерційне товариство №1102.
  • про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі №1104
  • порядокпередачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна №1103.

Також, як вказав уряд, прийнята постанова про внесення змін до деяких постанов Кабміну у зв’язку з набранням чинності Законом «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Нижче наводимо відповідні постанови.

Автор: Наталя Мамченко

