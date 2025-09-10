«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила об активизации работы над новой «картой» местных судов Украины.

Как рассказала в Facebook Ирина Мудрая, во время ее визита в Закарпатскую область, с участием глав Закарпатского, Ивано-Франковского, Львовского, Черновицкого, Хмельницкого апелляционных судов, состоялось обсуждение вопроса «оптимизации» местных судов региона на примере нескольких местных судов, определенных как «модельные суды».

В частности, обсуждался вопрос оптимизации расходов на суды, выравнивание нагрузки на судей, обновление материально-технической базы судов и создание законодательных механизмов, которые в случае успешности работы «модельных судов», позволят быстро масштабировать их опыт.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой. Но мы должны действовать шаг за шагом, чтобы обеспечить людям справедливое и своевременное рассмотрение дел», – отметила Ирина Мудрая.

Напомним, что обсуждение и разработка новой «карты» судов Украины продолжается с 2020 года.

Впрочем, пока что непонятно, сколько точно в Украине останется местных общих судов после завершения процесса «оптимизации судов». По одной версии, местных общих судов должно остаться 220, а по другой – только 151 суд. Достоверно известно лишь то, что их количество будет сокращено почти втрое, при этом вместо судов, в которых осуществляют правосудие лишь несколько судей, будут созданы новые «укрупненные» суды.

Также непонятно, сколько будет стоить процесс «оптимизации» судов, поскольку расчеты стоимости реализации проекта в пределах хотя бы одной области существенно отличаются.

Напомним, что 20 декабря 2022 года Президент подписал принятый парламентом законопроект № 7565-1, предусматривающий оптимизацию судов в течение года после завершения войны.

