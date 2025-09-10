Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

17:29, 10 сентября 2025
В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.
«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая
Источник фото — Facebook-страница Ирины Мудрой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила об активизации работы над новой «картой» местных судов Украины.

Как рассказала в Facebook Ирина Мудрая, во время ее визита в Закарпатскую область, с участием глав Закарпатского, Ивано-Франковского, Львовского, Черновицкого, Хмельницкого апелляционных судов, состоялось обсуждение вопроса «оптимизации» местных судов региона на примере нескольких местных судов, определенных как «модельные суды».

В частности, обсуждался вопрос оптимизации расходов на суды, выравнивание нагрузки на судей, обновление материально-технической базы судов и создание законодательных механизмов, которые в случае успешности работы «модельных судов», позволят быстро масштабировать их опыт.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой. Но мы должны действовать шаг за шагом, чтобы обеспечить людям справедливое и своевременное рассмотрение дел», – отметила Ирина Мудрая.

Напомним, что обсуждение и разработка новой «карты» судов Украины продолжается с 2020 года.

Впрочем, пока что непонятно, сколько точно в Украине останется местных общих судов после завершения процесса «оптимизации судов». По одной версии, местных общих судов должно остаться 220, а по другой – только 151 суд. Достоверно известно лишь то, что их количество будет сокращено почти втрое, при этом вместо судов, в которых осуществляют правосудие лишь несколько судей, будут созданы новые «укрупненные» суды.

Также непонятно, сколько будет стоить процесс «оптимизации» судов, поскольку расчеты стоимости реализации проекта в пределах хотя бы одной области существенно отличаются.

Напомним, что 20 декабря 2022 года Президент подписал принятый парламентом законопроект № 7565-1, предусматривающий оптимизацию судов в течение года после завершения войны.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ирина Мудрая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду