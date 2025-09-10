Практика судів
«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

17:29, 10 вересня 2025
В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.
«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра
Джерело фото — Facebook-сторінка Ірини Мудрої
Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила про активізацію роботи над новою «мапою» місцевих судів України.

Як розповіла у Facebook Ірина Мудра, під час її візиту до Закарпатської області, за участю голів Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Чернівецького, Хмельницького апеляційних судів, відбулося обговорення питання «оптимізації» місцевих судів регіону на прикладі декількох місцевих судів, визначених як «модельні суди».

Зокрема, обговорювалося питання оптимізації витрат на суди, вирівнювання навантаження на суддів, оновлення матеріально-технічної бази судів та створення законодавчих механізмів, які, у разі успішності роботи «модельних судів», дозволять швидко масштабувати їх досвід.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою. Але ми маємо діяти крок за кроком, щоби забезпечити людям справедливий і своєчасний розгляд справ», зазначила Ірина Мудра.

Нагадаємо, що обговорення та розробка нової «мапи судів» України триває з 2020 року.

Втім, наразі досі не зрозуміло, скільки ж точно в Україні залишиться місцевих загальних судів після завершення процесу «оптимізації судів». За одним варіантом, місцевих загальних судів має залишитися 220, а за іншим – лише 151 суд. Достеменно відомо лише те, що їх кількість буде скорочена майже втричі, при цьому замість судів, в яких здійснюють правосуддя лише кілька суддів, будуть створені нові «укрупнені» суди.

Також незрозуміло, скільки буде коштувати процес «оптимізації» судів, адже розрахунки вартості реалізації проекту у межах хоча б однієї області, суттєво відрізняються.

Нагадаємо, що 20 грудня 2022 року Президент підписав ухвалений парламентом законопроект №7565-1, який передбачає оптимізацію судів протягом року після завершення війни.

Автор: В’ячеслав Хрипун

