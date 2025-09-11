Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

В утвержденной Кабмином Программе действий правительства на 2025 год, которая передана на рассмотрение парламента, предусмотрена цифровизация процессов регистрации актов гражданского состояния и нотариата.

В частности, речь идет об услугах в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении нотариальных действий в результате внедрения Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Критерии достижения в 2025 году:

до 31 декабря приняты нормативно-правовые акты для обеспечения возможности подачи заявления для верификации сведений о физическом лице и электронного отображения актовых записей средствами Портала Дия;

до 30 ноября подан в Верховную Раду законопроект относительно усовершенствования процедуры предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, расширения возможности предоставления таких услуг средствами Портала Дия;

до 31 декабря введена услуга по государственной регистрации расторжения брака в электронной форме с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия);

до 31 декабря обеспечено функционирование Единой государственной электронной системы е-нотариата и его составных систем;

до 31 декабря создан Департамент кибербезопасности в структуре ГП «Национальные информационные системы» и внедрены технологии построения процессов по киберзащите.

Критерии достижения в 2026 году:

до 31 декабря по меньшей мере 20% регистрационных действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в электронной форме, в частности средствами Портала Дия;

до 31 декабря 100% нотариальных действий, которые будут совершены нотариусами, регистрируется в Электронном реестре нотариальных действий, который является составной частью Единой государственной электронной системы е-нотариата;

до 31 декабря введен экспериментальный проект относительно дистанционного совершения нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме. Ориентировочно 20 процентов доверенностей (от количества удостоверенных доверенностей в бумажной форме) удостоверяется дистанционно через мобильное приложение Портала Дия (Дия);

до 31 декабря 100% единых и государственных реестров, держателем которых является Минюст, подключено к системе централизованного мониторинга киберугроз Департамента кибербезопасности государственного предприятия «Национальные информационные системы» с круглосуточной аналитикой.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов, среди которых Игорь Фрис, Тарас Батенко, Сергей Власенко и другие, зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления 14010 об обращении Верховной Рады к Кабмину относительно необходимости соблюдения определенного Конституцией Украины правового порядка. Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат – по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Автор: Наталя Мамченко

