Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

08:15, 11 вересня 2025
Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.
У затвердженій Кабміном Програмі дій уряду на 2025 рік, яка передана на розгляд парламенту, передбачена цифровізація процесів реєстрації актів цивільного стану і нотаріату.

Зокрема йдеться про послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та вчинення нотаріальних дій в результаті запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Критерії досягнення у 2025 році:

  • до 31 грудня прийнято нормативно-правові акти для забезпечення можливості подання заяви для верифікації відомостей про фізичну особу та електронного відображення актових записів засобами Порталу Дія;
  • до 30 листопада подано до Верховної Ради законопроект щодо удосконалення процедури надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, розширення можливості надання таких послуг засобами Порталу Дія;
  • до 31 грудня запроваджено послугу з державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
  • до 31 грудня забезпечено функціонування Єдиної державної електронної системи е-нотаріату і його складових систем;
  • до 31 грудня створено Департамент кібербезпеки в структурі ДП «Національні інформаційні системи» та впроваджено технології побудови процесів з кіберзахисту.

Критерії досягнення у 2026 році:

  • до 31 грудня щонайменше 20% реєстраційних дій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється в електронній формі, зокрема засобами Порталу Дія;
  • до 31 грудня 100% нотаріальних дій, які будуть вчинені нотаріусами, реєструється в Електронному реєстрі нотаріальних дій, що є складовою Єдиної державної електронної системи е-нотаріату;
  • до 31 грудня запроваджено експериментальний проект щодо дистанційного вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі. Орієнтовно 20 відсотків довіреностей (від кількості посвідчених довіреностей у паперовій формі) посвідчується дистанційно через мобільний додаток Порталу Дія (Дія);
  • до 31 грудня 100% єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, підключено до системи централізованого моніторингу кіберзагроз Департаменту кібербезпеки державного підприємства «Національні інформаційні системи» з цілодобовою аналітикою.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», група народних депутатів, серед яких Ігор Фріс, Тарас Батенко, Сергій Власенко та інші зареєстрували у Верховній Раді проект постанови 14010 про звернення Верховної Ради до Кабміну щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Автор: Наталя Мамченко

Кабінет Міністрів України

