Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група народних депутатів, серед яких Ігор Фріс, Тарас Батенко, Сергій Власенко та інші зареєстрували у Верховній Раді проект постанови 14010 про звернення Верховної Ради до Кабміну щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку.

Ним пропонується заборонити Кабміну:

видавати акти – постанови і розпорядження Кабміну, з питань, які згідно Конституції України належать до виключних повноважень Верховної Ради

приймати постанови і розпорядження Кабміну, спрямовані на запровадження та реалізацію експериментальних та інших проектів, які передбачають використання електронної форми засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, до моменту набрання чинності законами, прийнятими Верховною Радою, які регулюють відповідні правовідносини.

Як зазначають ініціатори, останнім часом набуло значного поширення прийняття Кабміном актів у сферах, які підлягають регулюванню виключно законами, якими фактично запроваджується правове регулювання, яке не базується на положеннях нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Перш за все, мова йде про запровадження урядом так званих експериментальних проектів в електронній формі із використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (ДІЯ) у різних важливих сферах суспільних відносин, в тому числі тих, які визначені статтею 92 Конституції.

«Прийняття таких «експериментальних» рішень містить в собі значні застереження, оскільки не супроводжується грунтовним аналізом можливих ризиків та негативних наслідків, які можуть настати в результаті застосування таких проектів.

Крім цього, законами Кабміну не надано повноважень на прийняття та реалізацію відповідних актів щодо впровадження експериментальних проектів без наявності попередніх рішень Верховної Ради з даного приводу. Вказана ситуація свідчить про перевищення урядом наданих йому повноважень», зауважили депутати.

Підставою для подання цього проекту стала ідея Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат та, відповідно, дискусія між Мінцифрою і депутатами, що такий вид нотаріату наразі не передбачений законодавством. Це може призвести до негативних наслідків для громадян та бізнесу.

Як повідомив Ігор Фріс, 8 вересня на засіданні підкомітету з питань діяльності органів юстиції Комітету Верховної Ради з питань правової політики обговорили експериментальні новації від Мінцифри та Мінюсту, які вони презентували на початку місяця, як е-нотаріат.

«З представленого мною та колегами вбачається, що поряд з абсолютно обʼєктивним та слушним покращенням та доступом до різноманітних систем отримання інформації з метою безспірного вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (що підтримується напевно всіма учасниками обговорення), колегами запропоновано інноваційний підхід у формуванні реєстру нотаріальних дій в електронній формі (що наразі не відповідає діючому закону про нотаріат) та в майбутньому запропоновано опанувати певні найменш ризиковані віддалені нотаріальні дії (простими словами, коли ти фізично не відвідуєш нотаріуса, а весь процес відбувається онлайн).

І все це наразі без змін до профільного закону, хоча відверто навіть із законом не думаю про підтримку такого проекту більшістю колег нардепів, враховуючи потенційні ризики наявні на сьогодні.

За результатом обговорення, підкомітетом буде розроблено відповідний правовий висновок, який буде представлено членам комітету з метою його опрацювання та прийняття відповідного рішення», зазначив він.

В свою чергу, народний депутат Максим Бужанський зауважив, що у нотаріуса дві головні функції – перш за все, перед нотаріальною дією переконатися, що перед ним саме та особа, якою вона представляється, переконатися, що особа діє добровільно.

«Питаю у Мінцифри, як будете по відеозв'язку переконуватися в тому, що особа діє добровільно? Мінцифра – увімкнемо відеозв'язок громадянин-нотаріус.

Прекрасно, кажу, а що робити, якщо за камерою, що стоїть навпроти громадянина, стоїть інший громадянин з автоматом, і ласкаво підбадьорює його похитуванням дула?

Відповіді немає. Прекрасна ідея, уявляєте, скільки квартир, машин і підприємств зможуть швидко змінити власників, якщо ми це дозволимо? Але ми це не дозволимо» – зазначив Бужанський.

Нагадаємо, що крім «е-нотаріату» очільник Мінцифри Михайло Федоров і його команда презентували розробку «Дія.АІ» та ще п’ять новинок застосунку, які запрацюють на його основі. Окрему увагу команда Мінцифри приділила реформуванню системи правосуддя та представила проект «Електронний суд». За словами Мінцифри, українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через «Дію» та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн.

Слід зазначити, що зараз органи влади, адвокати та інші категорії повинні подавати документи через Електронний кабінет, який є частиною Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

Наразі, вже досить довгий час, в Україні працює «Електронний суд», який є модулем ЄСІКС, і дозволяє учасникам судового процесу надсилати копії електронних документів іншим учасникам, сплачувати судовий збір та інші платежі у режимі онлайн, подавати позовні заяви та інші документи, звернення, а також отримувати судові рішення тощо.

Отже, що саме мав на увазі Федоров, поки лишається загадкою. Деталі правового регулювання цієї новації також наразі невідомі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.